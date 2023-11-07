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آمال الفهود صعبة

11/7/2023 2:17:57 PM
(MENAFN- Al Watan) سقط الفيحاء مجددا في دوري أبطال آسيا، وتلقى ثالث خسائره، في البطولة القارية الكبرى، عندما خسر أمام ضيفه العين الإماراتي 2 /3، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الأولى، لتتقلص حظوظ الفهود في العبور إلى دور الـ16 للمسابقة، سجل للبرتقالي أنطوني نواكايمي((53))، ومهند القيضي ((90 +6))، وللعين لابا كودجو ((29، 40))، وسفيان رحيمي ((64))، ليتجمد رصيد الفيحاء على 3 نقاط ويتراجع للمركز الرابع، فيما حسم العين تأهله للدور المقبل قبل نهاية دور المجموعات بجولتين، بعد وصوله إلى النقطة الـ12، ولحساب المجموعة ذاتها فرض التعادل 1 /1 نفسه على مواجهة آهال التركماني وباختاكور الأوزبكي، ليصل كل منهما إلى النقطة الـ4 ويتقدم باختاكور إلى الوصافة، وآهال للمركز الثالث.

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