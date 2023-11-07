آمال الفهود صعبة

(MENAFN
- Al Watan) سقط الفيحاء مجددا في دوري أبطال آسيا، وتلقى ثالث خسائره، في البطولة القارية الكبرى، عندما خسر أمام ضيفه العين الإماراتي 2 /3، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الأولى، لتتقلص حظوظ الفهود في العبور إلى دور الـ16 للمسابقة، سجل للبرتقالي أنطوني نواكايمي((53))، ومهند القيضي ((90 +6))، وللعين لابا كودجو ((29، 40))، وسفيان رحيمي ((64))، ليتجمد رصيد الفيحاء على 3 نقاط ويتراجع للمركز الرابع، فيما حسم العين تأهله للدور المقبل قبل نهاية دور المجموعات بجولتين، بعد وصوله إلى النقطة الـ12، ولحساب المجموعة ذاتها فرض التعادل 1 /1 نفسه على مواجهة آهال التركماني وباختاكور الأوزبكي، ليصل كل منهما إلى النقطة الـ4 ويتقدم باختاكور إلى الوصافة، وآهال للمركز الثالث.
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