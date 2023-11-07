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الرباعي يواصل المطاردة

11/7/2023 2:17:57 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل رباعي كرة السلة السعودية الكبير المطاردة وتسجيل الانتصارات في الدوري الممتاز لكرة السلة، بنهاية الجولة الخامسة للدوري، إذ حقق الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد الانتصار الخامس على التوالي لكل منهما وتصدر الزعيم الدوري بفارق الأسكورات على مطارديه النصر والأعلي والاتحاد، الذين يملكون جميعا 10 نقاط، أي إنهم حصدوا العلامة الكاملة، ويطاردهم الثنائي الوحدة والفتح بـ8 نقاط، بعد أن خسر كل منهما مرتين، وانتصر في 3 مواجهات.

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