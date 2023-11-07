الرباعي يواصل المطاردة
التاريخ
11/7/2023 2:17:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل رباعي كرة السلة السعودية الكبير المطاردة وتسجيل الانتصارات في الدوري الممتاز لكرة السلة، بنهاية الجولة الخامسة للدوري، إذ حقق الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد الانتصار الخامس على التوالي لكل منهما وتصدر الزعيم الدوري بفارق الأسكورات على مطارديه النصر والأعلي والاتحاد، الذين يملكون جميعا 10 نقاط، أي إنهم حصدوا العلامة الكاملة، ويطاردهم الثنائي الوحدة والفتح بـ8 نقاط، بعد أن خسر كل منهما مرتين، وانتصر في 3 مواجهات.
MENAFN07112023000089011017ID1107388818
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.