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رئيس الأركان اليمني ينجو من محاولة اغتيال

11/7/2023 2:17:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، صغير بن عزيز، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه في محافظة مأرب اليمنية.
وقال مصدر عسكري يمني إن بن عزيز، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في مأرب، شمال شرقي اليمن، أثناء عودته إليها بعد زيارة خارجية.
وأكد المصدر أن "محاولة الاغتيال تأتي ضمن مساع فاشلة لمحاولة ثني الفريق الركن بن عزيز، عن مواقفه الوطنية ودوره البارز في دعم بناء مؤسسة عسكرية مبنية على أسس وطنية لاستعادة النظام الجمهوري وحماية المكتسبات الوطنية".

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