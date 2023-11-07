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تبعات سيواجهها ترمب إذا خسر محاكمة الاحتيال

11/7/2023 2:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يُحاكم الرئيس السابق دونالد ترمب ونجلاه دونالد جونيور وإريك ورؤساء تنفيذيون آخرون في ((منظمة ترمب))، بتهمة تضخيم أصول الشركة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وفي مرحلة سابقة من المحاكمة، وافق القاضي على طلب المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، بإلغاء شهادات الأعمال الحكومية التي تسمح فعليا بتشغيل العديد من ممتلكات ترمب.
وقد نجح ترمب في استئناف هذا الجزء من حكم المحكمة الابتدائية، لكن الاحتمال قد يعود بمجرد انتهاء المحاكمة. وهناك إجراءات خلُص ((موقع إكسيوس)) إلى أنها يمكن أن تغير إلى الأبد إرث ترمب التجاري، وهو الإرث نفسه الذي استثمره في حياته السياسية.
ما سيفقده
إذا تم إلغاء شهادات الأعمال، فإن الأصول ذات الصلة -التي تشمل برج ترمب، وترمب بارك أفينيو، و40 وول ستريت، وملعب ترمب الوطني للغولف هدسون فالي- سيتم وضعها تحت سيطرة حارس قضائي معين من قبل المحكمة، الذي يعمل إلى حد كبير مثل منفذي العقارات وفقا)).
وفي هذه الحالة، سيستمر الحارس القضائي في إدارة الممتلكات، ولكن يمكن أيضا أن تسمح له المحكمة ببيع بعضها، بخاصة إذا كانت هناك حاجة إلى أموال نقدية لسداد العقوبات القانونية أو سداد الدائنين. وهنا، لن يكون ترمب، على طاولة المفاوضات.
إضعاف إمبراطوريته
وحتى لو كان قادرا على الاحتفاظ بشهاداته التجارية، فهناك خيارات أخرى مطروحة على الطاولة يمكن أن تضعف إمبراطوريته العقارية، حيث طالبت النيابة العامة بما يلي:
- فرض حظر لمدة خمس سنوات على دخول ترمب أو شركته في معاملات عقارية تجارية في نيويورك.
- فرض حظر لمدة خمس سنوات على ترمب أو شركته التي تتقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسات مالية مستأجرة أو مسجلة في نيويورك.
- الحرمان الدائم لترمب وأبنائه الثلاثة الأكبر من العمل كمسؤولين أو مديرين في شركة يقع مقرها الرئيسي و/أو مسجلة و/أو مرخصة في نيويورك.

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