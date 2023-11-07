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الأمم المتحدة تحذر من اقتراب الصراع لجنوب السودان

11/7/2023 2:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما قُتل أكثر من 9000 شخص، وفقاً لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه، الذي يتتبع الحرب في السودان، حذرت حنا سروا تيتيه، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى القرن الإفريقي من أن الصراع ((غير المسبوق)) بين الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية المنافسة له الآن يقترب من جنوب السودان ومنطقة أبيي المتنازع عليها. وقالت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن الصراع ((يؤثر بشكل عميق على العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان، مع عواقب إنسانية وأمنية واقتصادية وسياسية كبيرة تشكل مصدر قلق عميق بين القيادة السياسية في جنوب السودان)).
عواقب سلبية
وقالت تيتيه إنه مع سيطرة قوات الدعم السريع في بليلا، فإن المواجهة العسكرية بين الجانبين السودانيين ((تقترب من الحدود مع أبيي وجنوب السودان)).
وأضافت: ((من المرجح أن يكون لهذه التطورات العسكرية عواقب سلبية على النسيج الاجتماعي في أبيي والتعايش الهش بالفعل بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك)).
وقال رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا للمجلس إن اندلاع الصراع في السودان (أوقف الإشارات المشجعة للحوار بين السودان وجنوب السودان التي شهدناها في وقت سابق من عام2023)، وقال إنها علقت ((العملية السياسية فيما يتعلق بالوضع النهائي لأبيي وقضايا الحدود)).
وكررت تيتيه كلام لاكروا: ((ليس هناك رغبة لدى قادة السودان وجنوب السودان الرئيسيين لرفع وضع أبيي)).
وقالت إن ممثلي المجتمعات المحلية في أبيي يدركون تماماً ((العواقب السلبية)) للنزاع على استئناف المحادثات بشأن المنطقة، وأعربوا عن ضرورة إبقاء نزاع أبيي على أجندة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
حرب مفتوحة
وغرق السودان في حالة من الفوضى في منتصف أبريل عندما تحولت التوترات المتصاعدة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
ويقول مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة إن الحرب المستمرة منذ ستة أشهر في السودان أسفرت عن مقتل 9000 شخص، وتقول الأمم المتحدة إن القتال دفع أكثر من 4.5 ملايين شخص إلى الفرار من منازلهم إلى أماكن أخرى داخل السودان، وأكثر من 1.2 مليون شخص بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة.
وانزلق السودان إلى حالة من الاضطراب بعد أن قاد الشخصية العسكرية البارزة، الجنرال عبد الفتاح البرهان، انقلابًا في أكتوبر 2021، وقلب عملية انتقال ديمقراطي قصيرة المدى ومنذ منتصف أبريل، وتقاتل قواته قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
إنهاء الصراع
ويشارك الجانبان في محادثات تهدف إلى إنهاء الصراع في مدينة جدة، بوساطة السعودية والولايات المتحدة، منذ أواخر أكتوبر. لكن القتال استمر.
وركز اجتماع مجلس الأمن على قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في منطقة أبيي الغنية بالنفط، والتي لم يتم حل وضعها بعد استقلال جنوب السودان عن السودان في عام 2011. وتفضل أغلبية دينكا نقوك في المنطقة جنوب السودان، في حين يفضل بدو المسيرية الذين يأتون إلى أبيي ليجدوا مرعى لمواشيهم لصالح السودان. الصراع يؤثر أمنيا واقتصاديا وسياسيا يؤثر بشكل عميق على العلاقات الثنائية بين السودان وجنوب السودان يتسبب بعواقب إنسانية وأمنية واقتصادية وسياسية كبيرة تشكل مصدر قلق عميق بين القيادة السياسية في جنوب السودان المواجهة العسكرية بين الجانبين تقترب من الحدود مع أبيي وجنوب السودان ستؤدي إلى عواقب سلبية على النسيج الاجتماعي في أبيي بين قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك.

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