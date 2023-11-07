المملكة تشارك في اجتماع مجالس الشورى والنواب بدول الخليج

(MENAFN
- Al Watan) شارك وفد المملكة في أعمال الاجتماع الدوري لأصحاب لرؤساء مجالس الشورى والنواب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة، وترأس وفد المملكة رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله آل الشيخ واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
ووافق المشاركون على عدد من القرارات المدرجة على جدول الأعمال، جاء في مقدمتها تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة بالتواصل مع الجانب الأوروبي لعقد اجتماعات وتبادل الزيارات بين مجلس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، وتشكيل فريق يتكون من عضو واحد من كل مجلس من مجالس الدول الأعضاء لمناقشة وتحديد المواضيع التي ستناقش مع البرلمان الأوروبي.
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