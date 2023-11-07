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المملكة تشارك في اجتماع مجالس الشورى والنواب بدول الخليج

11/7/2023 2:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك وفد المملكة في أعمال الاجتماع الدوري لأصحاب لرؤساء مجالس الشورى والنواب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة، وترأس وفد المملكة رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله آل الشيخ واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ووافق المشاركون على عدد من القرارات المدرجة على جدول الأعمال، جاء في مقدمتها تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة بالتواصل مع الجانب الأوروبي لعقد اجتماعات وتبادل الزيارات بين مجلس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، وتشكيل فريق يتكون من عضو واحد من كل مجلس من مجالس الدول الأعضاء لمناقشة وتحديد المواضيع التي ستناقش مع البرلمان الأوروبي.

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