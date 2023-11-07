32.7 % ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2022، حيث أشارت نتائج النشرة إلى بلوغ قيمة الإنفاق 19.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 32.7% مقارنة بالعام 2021.
وأوضحت نتائج النشرة التوزيع النسبي للتمويل بين القطاعات، حيث بلغت قيمة التمويل في القطاع الحكومي 11.1 مليار ريال بنسبة 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات، فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال وبنسبة 39% من إجمالي قيمة التمويل، فيما شكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من إجمالي التمويل وبقيمة 558 مليون ريال.
وبينت الهيئة أنه مقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال العام 2022 بنسبة 21.6% ليبلغ عدد الباحثين 30.16 باحثًا، حيث شكل القطاع التعليمي نسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين، بواقع 26.75 ألف باحث، ويليه القطاع الخاص بنسبة 6%، وبعدد بلغ 1.81 ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% بـ1.59 ألف باحث.
MENAFN07112023000089011017ID1107388811
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.