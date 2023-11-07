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32.7 % ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير

11/7/2023 2:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2022، حيث أشارت نتائج النشرة إلى بلوغ قيمة الإنفاق 19.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 32.7% مقارنة بالعام 2021.
وأوضحت نتائج النشرة التوزيع النسبي للتمويل بين القطاعات، حيث بلغت قيمة التمويل في القطاع الحكومي 11.1 مليار ريال بنسبة 58% من إجمالي التمويل للبحث والتطوير ليشكل أكبر حصة من التمويل مقارنة ببقية القطاعات، فيما بلغت قيمة التمويل في القطاع الخاص 7.5 مليارات ريال وبنسبة 39% من إجمالي قيمة التمويل، فيما شكلت نسبة التمويل في قطاع التعليم 3% من إجمالي التمويل وبقيمة 558 مليون ريال.
وبينت الهيئة أنه مقارنة بالعام 2021م ارتفع إجمالي عدد الباحثين في مجال البحث والتطوير خلال العام 2022 بنسبة 21.6% ليبلغ عدد الباحثين 30.16 باحثًا، حيث شكل القطاع التعليمي نسبة 89% من إجمالي عدد الباحثين، بواقع 26.75 ألف باحث، ويليه القطاع الخاص بنسبة 6%، وبعدد بلغ 1.81 ألف باحث، ثم القطاع الحكومي بنسبة 5% بـ1.59 ألف باحث.

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