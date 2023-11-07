إيطالي يقود الليث رياضيا

إيطالي يقود الليث رياضيا
التاريخ
11/7/2023 2:17:56 PM
(MENAFN
- Al Watan) عين الشباب، الإيطالي دومنيكو تيتي في منصب المدير الرياضي، الذي استحدثه النادي، ويملك تيتي خبرة عريضة في الإدارة الرياضية، بعد سنوات طويلة قضاها مع أكثر من ناد أوروبي خلال السنوات الماضية، قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي للشباب. وبدأ دومينيكو تيتي عمله الرياضي عام 2005، حين تولى منصب مدير أكاديمية نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، وظل في منصبه حتى عام 2007. وتمحور عمل تيتي في تلك الفترة على تطوير قطاع الناشئين بنادي فيرونا، ولعب دور همزة الوصل بين الفئات السنية والفريق الأول.
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