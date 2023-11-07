Tuesday, 07 November 2023 11:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيطالي يقود الليث رياضيا

11/7/2023 2:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) عين الشباب، الإيطالي دومنيكو تيتي في منصب المدير الرياضي، الذي استحدثه النادي، ويملك تيتي خبرة عريضة في الإدارة الرياضية، بعد سنوات طويلة قضاها مع أكثر من ناد أوروبي خلال السنوات الماضية، قبل أن يتولى منصب المدير الرياضي للشباب. وبدأ دومينيكو تيتي عمله الرياضي عام 2005، حين تولى منصب مدير أكاديمية نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، وظل في منصبه حتى عام 2007. وتمحور عمل تيتي في تلك الفترة على تطوير قطاع الناشئين بنادي فيرونا، ولعب دور همزة الوصل بين الفئات السنية والفريق الأول.

MENAFN07112023000089011017ID1107388810

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث