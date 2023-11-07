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6 ملايين مصل بالمسجد النبوي في أسبوع

11/7/2023 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أدى 6252097 مصلياً، الصلاة في المسجد النبوي خلال، الأسبوع الماضي، بزيادة أكثر من نصف مليون مصلٍّ عن سابقه، وتكثّف مختلف الإدارات العاملة في الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين جهودها الميدانية والإرشادية لخدمة المصلين في أرجاء المسجد النبوي.
سكينة واطمئنان
مكّنت الإجراءات التنظيمية التي تنفذها إدارة الحشود بالمسجد النبوي 134547 مصلياً من الصلاة في الروضة الشريفة بسكينة واطمئنان، كما شرف 493147 زائراً بالسلام على الرسول المصطفى –صلى الله عليه وسلم– خلال الأسبوع الماضي.
إصدارات وشاشات
ويشهد المسجد النبوي كثافة في أعداد المصلين، يصاحب ذلك جهوداً تقوم بها مختلف الجهات العاملة تضمنت خدمات تبذلها إدارة التوجيه والإرشاد لتوعية المصلين بمختلف اللغات من خلال كادر يقدم المواد والإهداءات التوعوية والإرشادية للزائرين بلغاتهم في خمسة مواقع في المسجد النبوي تشمل أبواب 336 و328 و364 و301 و316، إضافة إلى الخدمات الميدانية على مدار الساعة، والإشراف على انتظام برامج التعقيم، والتنظيف، والتبخير، والسقيا، وتنظيم الدخول والخروج، وبرامج التوعية عبر الإصدارات المقروءة والشاشات الإلكترونية، ومتابعة حالة الطقس بشكل مستمر لوقاية المصلين أثناء هطول الأمطار ومن الشمس.

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