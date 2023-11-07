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مجلس الوزراء يؤكد دور المملكة الريادي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

11/7/2023 2:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم، في إطار ترسيخ علاقات التعاون والدفع بها نحو آفاق أرحب؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق تجاه القضايا والتحديات المتعددة على المستويين الإقليمي والدولي.
الوقوف مع الشعب الفلسطيني
وتابع المجلس، التطورات الراهنة في غزة ومحيطها، مجدداً في هذا السياق التأكيد على استمرار المملكة بأداء دورها التاريخي والريادي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق؛ بما في ذلك إطلاق حملة تبرعات شعبية لمساعدة الأشقاء في غزة وإغاثتهم، ومواصلة المساعي مع الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
تجمعات دولية متخصصة
وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن مجلس الوزراء نوه بما توليه المملكة من الاهتمام بتنظيم تجمعات دولية متخصصة ونوعية تتماس مخرجاتها مع المستهدفات الوطنية والآفاق الواعدة للمجالات الحيوية، مشيداً في هذا الصدد بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي والمنتدى الدولي للأمن السيبراني اللذان عقدا بالرياض، من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ونقاشات ركزت في مجملها على ما يحقق لهذين القطاعين مستقبلاً مستدامًا ومزدهرًا، ويعزز من دورهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة التجارة، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة حقوق الإنسان، وصندوق النفقة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
قرارات المجلس
- مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة ومنغوليا.
- التباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك.
- تجديد اتفاقية تعاون في مجال الخدمات البيطرية بين المملكة ومصر لمدة 5 سنوات.
- التباحث مع الجانبين التونسي والإيفواري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة.
- التباحث مع الاتحاد الأفريقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تنمية رأس المال البشري في قطاع السياحة.
- التباحث مع المغرب ورواندا وجيبوتي في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجالات الحكومة الرقمية.
- مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر في مجال تنمية الصادرات غير النفطية.
- مذكرتا تفاهم بين المملكة ونيجيريا في مجال منع الفساد ومكافحته.
- التباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تطوير أدوات التقويم والقياس والاعتماد.
- اتفاقية تعاون بين المملكة وموريتانيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
- مذكرات تفاهم بين المملكة وكل من: السنغال، بنين، تشاد، وتوغو، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
- الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين المملكة وحكومات الدول والمنظمات الدولية ذات العلاقة للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.
- التباحث مع المنظمة الأفريقية للتقييس في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء.
- تجديد عضوية المهندس محمد بن عبدالله الخريف، والمهندس أحمد بن رشيد البلاع، في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلين من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط التصدير.

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