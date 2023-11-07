70 ألف جنيه زيادة فى أسعار سيارات ((إم جى))

MENAFN - Al-Borsa News) شهدت أسعار سيارات ((إم جى)) طرازات (5، وRX5 plus، 6، ZS)، زيادة سعرية جديدة تراوحت ما بين 40 و70 ألف جنيه،خلال شهر نوفمبر الحالى.

وزادت أسعار طرازات ((MG RX5 plus)) الفئة الأولى ((كمفورت)) إلى 1.330 مليون جنيه، والفئة الثانية ((لاكشرى)) إلى 1.390 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 60 و70 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الأخيرة الصادرة عن شركة المنصور الوكيل المحلى للسيارة.

وينتمى طراز ((MG RX5 plus)) موديل 2023 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تربو، يخرج قوة 171 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وارتفعت أسعار سيارات ((إم جى 5)) بقيمة بلغت نحو 40 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى ((ستاندرد)) نحو 780 ألف جنيه، والفئة الثانية ((كمفورت)) إلى 820 ألف جنيه، والفئة الثالثة ((لاكشرى)) وصلت إلى 860 ألف جنيه.

وتنتمى سيارات ((إم جى 5)) موديل 2023 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، يخرج قوة 120 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

كما شهدت أسعار طرازات ((ZS)) ارتفاعًا بقيمة بلغت نحو 45 و50 ألف جنيه، لتسجل الفئة الثانية ((كمفورت)) نحو 900 ألف جنيه، والفئة الثالثة ((كمفورت)) نحو 920 ألف جنيه، والفئة الرابعة ((لاكشرى)) سجلت 940 ألف جنيه.

وحدد الوكيل المحلى، أسعار طرازات ((إم جى 6)) موديل 2023، الفئة الثالثة ((لاكشرى رد انتريور)) بـ 1.060 مليون جنيه، وفئة ((لاكشرى بلاك انتريور)) بـ 1.085 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 65 ألف جنيه.

وتنتمى طرازات ((إم جى 6)) موديل 2023 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة 169 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.