70 ألف جنيه زيادة فى أسعار سيارات ((إم جى))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت أسعار سيارات ((إم جى)) طرازات (5، وRX5 plus، 6، ZS)، زيادة سعرية جديدة تراوحت ما بين 40 و70 ألف جنيه،خلال شهر نوفمبر الحالى.
وزادت أسعار طرازات ((MG RX5 plus)) الفئة الأولى ((كمفورت)) إلى 1.330 مليون جنيه، والفئة الثانية ((لاكشرى)) إلى 1.390 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 60 و70 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الأخيرة الصادرة عن شركة المنصور الوكيل المحلى للسيارة.
وينتمى طراز ((MG RX5 plus)) موديل 2023 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ((SUV))، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تربو، يخرج قوة 171 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية، كما يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
وارتفعت أسعار سيارات ((إم جى 5)) بقيمة بلغت نحو 40 ألف جنيه، لتسجل الفئة الأولى ((ستاندرد)) نحو 780 ألف جنيه، والفئة الثانية ((كمفورت)) إلى 820 ألف جنيه، والفئة الثالثة ((لاكشرى)) وصلت إلى 860 ألف جنيه.
وتنتمى سيارات ((إم جى 5)) موديل 2023 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، يخرج قوة 120 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.
كما شهدت أسعار طرازات ((ZS)) ارتفاعًا بقيمة بلغت نحو 45 و50 ألف جنيه، لتسجل الفئة الثانية ((كمفورت)) نحو 900 ألف جنيه، والفئة الثالثة ((كمفورت)) نحو 920 ألف جنيه، والفئة الرابعة ((لاكشرى)) سجلت 940 ألف جنيه.
وحدد الوكيل المحلى، أسعار طرازات ((إم جى 6)) موديل 2023، الفئة الثالثة ((لاكشرى رد انتريور)) بـ 1.060 مليون جنيه، وفئة ((لاكشرى بلاك انتريور)) بـ 1.085 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 65 ألف جنيه.
وتنتمى طرازات ((إم جى 6)) موديل 2023 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، يخرج قوة 169 ((حصان))، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.
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