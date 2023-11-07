((ساندوز)) للأدوية تكمل انفصالها عن ((نوفارتس))

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((الباجورى)): الشركة تخدم نحو 12 مليون مريض بمصر
أكملت شركة ساندوز للأدوية انفصالها الكامل بنسبة 100% عن الشركة الأم السابقة نوفارتس، وبدأ التداول على أسهمها فى بورصة الأوراق المالية السويسرية باعتبارها شركة مستقلة.
وقال سامح الباجورى، رئيس مجلس إدارة ساندوز مصر وليبيا، إنَّ ساندوز أصبحت قادرة بشكل أكبر على تلبية احتياجات 500 مليون مريض حول العالم، بما فى ذلك 12 مليون مريض فى مصر.
أضاف ((الباجورى))، أن ((ساندوز)) ملتزمة بتوفير الأدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة مع العمل على دفع نمو الأعمال، وتحقيق الريادة فى إتاحة العلاج للمرضى.
وتم إدراج الشركة الجديدة فى مؤشرات رئيسية ببورصة الأوراق المالية السويسرية بتصنيف ائتمانى من الدرجة الاستثمارية، ما يمنحها ميزة تنافسيةً ومكانة تؤهلها لمواصلة النمو، وتحقيق الأرباح بصفتها شركة أوروبية وعالمية مستقلة تتمتع بالريادة فى مجال الأدوية المثيلة والمثائل الحيوية.
وقال جيلبرت جوستين، رئيس مجلس إدارة شركة ساندوز، إنَّ الشركة ستعمل على إتاحة الأدوية عالية الجودة لعدد أكبر من المرضى، فى مناطق أكثر حول العالم، وبطرق عديدة وسبل جديدة.
وأكد ريتشارد ساينور، الرئيس التنفيذى للشركة، أن ساندوز تسعى لتنفيذ استراتيجيتها التى تستهدف تحقيق الريادة المستدامة فى صناعة الأدوية المثيلة والمثائل الحيوية؛ حيث تصل علاجات الشركة إلى أكثر من 100 دولة.
وحققت ساندوز للأدوية مبيعات بقيمة 9.1 مليار دولار، خلال العام الماضى، وتضم محفظتها نحو 1500 منتج لعلاج الأمراض المختلفة.
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