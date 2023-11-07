((ساندوز)) للأدوية تكمل انفصالها عن ((نوفارتس))

أكملت شركة ساندوز للأدوية انفصالها الكامل بنسبة 100% عن الشركة الأم السابقة نوفارتس، وبدأ التداول على أسهمها فى بورصة الأوراق المالية السويسرية باعتبارها شركة مستقلة.

وقال سامح الباجورى، رئيس مجلس إدارة ساندوز مصر وليبيا، إنَّ ساندوز أصبحت قادرة بشكل أكبر على تلبية احتياجات 500 مليون مريض حول العالم، بما فى ذلك 12 مليون مريض فى مصر.

أضاف ((الباجورى))، أن ((ساندوز)) ملتزمة بتوفير الأدوية عالية الجودة بأسعار مناسبة مع العمل على دفع نمو الأعمال، وتحقيق الريادة فى إتاحة العلاج للمرضى.

وتم إدراج الشركة الجديدة فى مؤشرات رئيسية ببورصة الأوراق المالية السويسرية بتصنيف ائتمانى من الدرجة الاستثمارية، ما يمنحها ميزة تنافسيةً ومكانة تؤهلها لمواصلة النمو، وتحقيق الأرباح بصفتها شركة أوروبية وعالمية مستقلة تتمتع بالريادة فى مجال الأدوية المثيلة والمثائل الحيوية.

وقال جيلبرت جوستين، رئيس مجلس إدارة شركة ساندوز، إنَّ الشركة ستعمل على إتاحة الأدوية عالية الجودة لعدد أكبر من المرضى، فى مناطق أكثر حول العالم، وبطرق عديدة وسبل جديدة.

وأكد ريتشارد ساينور، الرئيس التنفيذى للشركة، أن ساندوز تسعى لتنفيذ استراتيجيتها التى تستهدف تحقيق الريادة المستدامة فى صناعة الأدوية المثيلة والمثائل الحيوية؛ حيث تصل علاجات الشركة إلى أكثر من 100 دولة.

وحققت ساندوز للأدوية مبيعات بقيمة 9.1 مليار دولار، خلال العام الماضى، وتضم محفظتها نحو 1500 منتج لعلاج الأمراض المختلفة.