خلال أيام.. الحكومة توقع اتفاقيات مع 4 شركات لبدء تصنيع السيارات فى مصر

يوقع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، خلال أيام، اتفاقيات شراكة مع 4 شركات للانضمام إلى برنامج تنمية صناعة السيارات وبدء تصنيع السيارات فى مصر، وذلك وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

ووفقا للبيان، يجهز المجلس للإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، وعرض البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات خلال معرض“التجارة البينية الأفريقى” المُقرر عقده نهاية الأسبوع الجارى.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذى لمراحل برنامج تنمية صناعة السيارات.

وقال المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات وجاهزية اعتمادها.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع من خلال البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.

وأشار“الخشن” إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع أنه على مدار الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات لاستعراض شاشات وتفاصيل المرحلة الأولى للتأكد من توافقها مع أنظمة عمل شركات السيارات العالمية والمتطلبات الصناعية والتنظيمية المُتبعة، وتم إدخال التعديلات المطلوبة لضمان انتظام وسهولة العمل على منصة تسجيل البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.

وأوضح أن شركة“إى فاينانس” هى المُكلَّفة باستكمال وإعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن منصة البرنامج الإلكترونية جاهزة للإطلاق، وتم خلال الاجتماع الموافقة على إطلاقها.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية الخاصة باحتساب وصرف الحافز، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد عُقدت العديد من الاجتماعات الفنية المتتالية بين فريق إعداد المنظومة المميكنة للبرنامج من شركة“إى فاينانس” والقائمين على الأنظمة الإلكترونية القائمة ذات الصلة، للتباحث حول التداخلات الإجرائية واحتساب الحوافز بناءً على معايير ومتطلبات فنية ومحاسبية معينة، كما تم التأكيد خلال الاجتماع أن المنظومة ستكون جاهزة بالكامل فى غضون 12 أسبوعًا.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بما يتيح تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات التى تعمل بالطاقة النظيفة، ووجّه رئيس الوزراء بعرض مشروع تعديل القانون على مجلس الوزراء.

كما وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر، بما يسهم فى جذب شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ويتفق مع خططنا لمواجهة التغيرات المناخية، وكلّف بأن يتم عرض بعض الإجراءات والقرارات المحددة فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، والتى تسهم أيضًا فى الحد من استقدام السيارات التى تعمل بالوقود الأحفورى لمصلحة السيارات الكهربائية، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك محفزات واضحة لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية فى مصر بوجه عام.