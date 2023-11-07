توقيع 3 مذكرات تفاهم بمجال النقل البحرى مع شركات الملاحة العالمية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عدد 3 مذكرات تفاهم و مذكرة تعاون ومذكرة إعلان نوايا بمجال النقل البحرى مع بين الموانئ المصرية والعالمية وشركات الملاحة العالمية.
وشهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين قطاع النقل البحرى ومجموعة شركات“كولومبيا” القبرصية المصنفة رقم 8 على مستوى شركات الملاحة العالمية والشريك المصرى مجموعة بان مارين.
تتضمن مذكرة التفاهم (توظيـف 1500 من العمالة المصرية على السفن المملوكة للشركة – تطوير شركات النقل البحرى التابعة لوزارة النقل – تمويل بناء وشراء سفن لصالح شركات الوزارة –تشغيل سفن مصرية – إدارة تشغيل المراين والمحطات السياحية) كما تؤسس مذكرة التفاهم الموقعة للدخول فى عقود شراكة أو تعاون أخرى منفصلة فى مجال النقل البحرى.
كما شهد الفريق كامل الوزير التوقيع على إعلان نوايا بين الشركة DFDS المالكة للسفينة المشغلة للخط المصرى الإيطالى و قطاع النقل البحرى بالاتفاق على تشغيل رحلة أسبوعيا بين مصر وايطاليا ومواصفات السفينة.
وأشار وزير النقل إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتى فى إطار تعزيز التعاون مع الجمهورية الإيطالية وتوجيهات مجلس الوزراء بتنفيذ المشروع الخاص بتسيير خط سريع بنظام الرورو للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية بإيطاليا والدول الأوروبية لتعظيم الصادرات المصرية.
كما شهد وزير النقل ايضاً على توقيع عدد من الوثائق كإطار حكومى لتسيير الخط بحضور سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة، وشملت مذكرة التعاون الجمركى بين جمارك البلدين لتسيير عمل الخط المصرى الإيطالى.
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء جوانزو الصينى، بالاضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحرى تجارى (رورو) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الايطالى.
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