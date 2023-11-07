توقيع 3 مذكرات تفاهم بمجال النقل البحرى مع شركات الملاحة العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عدد 3 مذكرات تفاهم و مذكرة تعاون ومذكرة إعلان نوايا بمجال النقل البحرى مع بين الموانئ المصرية والعالمية وشركات الملاحة العالمية.

وشهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم إطارية بين قطاع النقل البحرى ومجموعة شركات“كولومبيا” القبرصية المصنفة رقم 8 على مستوى شركات الملاحة العالمية والشريك المصرى مجموعة بان مارين.

تتضمن مذكرة التفاهم (توظيـف 1500 من العمالة المصرية على السفن المملوكة للشركة – تطوير شركات النقل البحرى التابعة لوزارة النقل – تمويل بناء وشراء سفن لصالح شركات الوزارة –تشغيل سفن مصرية – إدارة تشغيل المراين والمحطات السياحية) كما تؤسس مذكرة التفاهم الموقعة للدخول فى عقود شراكة أو تعاون أخرى منفصلة فى مجال النقل البحرى.

كما شهد الفريق كامل الوزير التوقيع على إعلان نوايا بين الشركة DFDS المالكة للسفينة المشغلة للخط المصرى الإيطالى و قطاع النقل البحرى بالاتفاق على تشغيل رحلة أسبوعيا بين مصر وايطاليا ومواصفات السفينة.

وأشار وزير النقل إلى أن التوقيع على الاتفاقية يأتى فى إطار تعزيز التعاون مع الجمهورية الإيطالية وتوجيهات مجلس الوزراء بتنفيذ المشروع الخاص بتسيير خط سريع بنظام الرورو للحاصلات الزراعية سريعة التلف بين مصر وإيطاليا لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية بإيطاليا والدول الأوروبية لتعظيم الصادرات المصرية.

كما شهد وزير النقل ايضاً على توقيع عدد من الوثائق كإطار حكومى لتسيير الخط بحضور سفير الجمهورية الإيطالية بالقاهرة، وشملت مذكرة التعاون الجمركى بين جمارك البلدين لتسيير عمل الخط المصرى الإيطالى.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء جوانزو الصينى، بالاضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتشغيل خط بحرى تجارى (رورو) بين ميناء دمياط وميناء تريستا الايطالى.