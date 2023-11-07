ارتفاع ((التجارى الدولى)) يدفع البورصة لاستئناف الصعود

MENAFN - Al-Borsa News) عاود سهم البنك التجارى الدولى الهيمنة على أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسى، مستحوذًا على 16.3% من تعاملات السوق، حيث دفع أداء السهم، السوق لاستئناف الصعود بجلسة اليوم الثلاثاء.

وتوقع متعاملون بالبورصة المصرية، استمرار الأداء الإيجابى للمؤشرات مدعومًا بالأداء القوى لسهم البنك التجارى الدولى.

وصعد سهم CIB بختام تداولات اليوم بنسبة 3.47%، ليدفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 نحو الصعود بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.62% ليستقر عند مستوى 4619 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.41% إلى مستوى 6850 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 1.15% عند مستوى 28538 نقطة.

وتوقع عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن يستكمل السوق الأداء الإيجابى الذى بدأ خلال جلسة اليوم، مع اقتراب المؤشر من مستوى 23500 نقطة، ومن المتوقع استمرار الارتفاع بقيادة صعود أسهم قطاع البتروكيماويات وصولاً لمنطقة 24000 نقطة خلال الجلسات القادمة.

وقال إن مؤشر EGX70 لديه مستهدفات كبيرة مرتفعة، حيث لم تصل بعض الـسهم المكونة له لمستويات المقاومة بعد، وأمامها فرص فى الفترة القادمة للصعود بقوة، حيث توقع استهداف المؤشر لمنطقة 4800 نقطة خلال الجلسات القادمة.

وشهد السوق قيم تداولات 4.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 119.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 92 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا العبوات الطبية بنسبة 19.9%، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 14.6%.

وتراجعت أسعار 60 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا أسمنت سيناء بنحو 7.4%، وسهم رواد السياحة – الرواد بنحو 5%، فيما لم تتغير أسعار 50 سهما، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعاً ليستقر عند مستوى 1.58 تريليون جنيه.

وقال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن الإقبال المتصاعد على الشراء من المؤسسات المحلية، والعربية، انعكس بصعود سهم“البنك التجارى الدولى”، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات.

وتوقع أن يظل السوق فى حالة صعود بدعم مشتريات المؤسسات، وارتفاع سهم التجارى الدولى، حتى يصل المؤشر الرئيسى إلى مستويات جديدة عند 24 ألف نقطة.