ارتفاع ((التجارى الدولى)) يدفع البورصة لاستئناف الصعود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عاود سهم البنك التجارى الدولى الهيمنة على أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيسى، مستحوذًا على 16.3% من تعاملات السوق، حيث دفع أداء السهم، السوق لاستئناف الصعود بجلسة اليوم الثلاثاء.
وتوقع متعاملون بالبورصة المصرية، استمرار الأداء الإيجابى للمؤشرات مدعومًا بالأداء القوى لسهم البنك التجارى الدولى.
وصعد سهم CIB بختام تداولات اليوم بنسبة 3.47%، ليدفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 نحو الصعود بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 23393 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.62% ليستقر عند مستوى 4619 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.41% إلى مستوى 6850 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاعاً بنسبة 1.15% عند مستوى 28538 نقطة.
وتوقع عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن يستكمل السوق الأداء الإيجابى الذى بدأ خلال جلسة اليوم، مع اقتراب المؤشر من مستوى 23500 نقطة، ومن المتوقع استمرار الارتفاع بقيادة صعود أسهم قطاع البتروكيماويات وصولاً لمنطقة 24000 نقطة خلال الجلسات القادمة.
وقال إن مؤشر EGX70 لديه مستهدفات كبيرة مرتفعة، حيث لم تصل بعض الـسهم المكونة له لمستويات المقاومة بعد، وأمامها فرص فى الفترة القادمة للصعود بقوة، حيث توقع استهداف المؤشر لمنطقة 4800 نقطة خلال الجلسات القادمة.
وشهد السوق قيم تداولات 4.3 مليار جنيه، من خلال تداول 1.3 مليار سهم، بتنفيذ 119.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 202 شركة مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 92 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا العبوات الطبية بنسبة 19.9%، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 14.6%.
وتراجعت أسعار 60 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا أسمنت سيناء بنحو 7.4%، وسهم رواد السياحة – الرواد بنحو 5%، فيما لم تتغير أسعار 50 سهما، وسجل رأس المال السوقى ارتفاعاً ليستقر عند مستوى 1.58 تريليون جنيه.
وقال محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن الإقبال المتصاعد على الشراء من المؤسسات المحلية، والعربية، انعكس بصعود سهم“البنك التجارى الدولى”، بالإضافة إلى قطاع البتروكيماويات.
وتوقع أن يظل السوق فى حالة صعود بدعم مشتريات المؤسسات، وارتفاع سهم التجارى الدولى، حتى يصل المؤشر الرئيسى إلى مستويات جديدة عند 24 ألف نقطة.
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