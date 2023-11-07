((مصر حلوان للسيارات)) تستعد لإطلاق سيارة ((B70 S))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشفت شركة ((مصر حلوان للسيارات))، الوكيل المحلى للعلامات التجارية فاو ((بستيون، ودونج فينج)) فى مصر، عن استعدادها لإطلاق سيارة B70 S محليًا خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الشركة قامت بطرح السيارة ((Aeolus E70 PRO)) الكهربائية بالكامل فى السوق المحلى، مطلع العام الجارى 2023، المنتمية لفئة السيارات السيدان المدمجة الاقتصادية، وبضمان يبدأ من 6 سنوات أو 150 ألف كيلو متر على السيارة، ويصل الى 8 سنوات أو 500 ألف كم على البطارية.
وبدأت شركة ((مصر حلوان للسيارات)) نشاطها داخل السوق المصرى فى نوفمبر 2021، من خلال تقديم 4 طرازات من العلامة التجارية ((بستيون)) وهم ((T55، وT77، وT33، وB70))، وتنوعت الفئات ما بين السيارات السيدان، وسيارات الـ((suv))، وبضمان وصل إلى 6 سنوات ودون حد أقصى للكيلومترات، كما قدمت صيانة مجانية لمدة عامين، شاملة الزيوت، والفلاتر بحد أقصى 40 ألف كيلومتر.
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