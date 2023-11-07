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((مصر حلوان للسيارات)) تستعد لإطلاق سيارة ((B70 S))

11/7/2023 2:17:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) كشفت شركة ((مصر حلوان للسيارات))، الوكيل المحلى للعلامات التجارية فاو ((بستيون، ودونج فينج)) فى مصر، عن استعدادها لإطلاق سيارة B70 S محليًا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الشركة قامت بطرح السيارة ((Aeolus E70 PRO)) الكهربائية بالكامل فى السوق المحلى، مطلع العام الجارى 2023، المنتمية لفئة السيارات السيدان المدمجة الاقتصادية، وبضمان يبدأ من 6 سنوات أو 150 ألف كيلو متر على السيارة، ويصل الى 8 سنوات أو 500 ألف كم على البطارية.

وبدأت شركة ((مصر حلوان للسيارات)) نشاطها داخل السوق المصرى فى نوفمبر 2021، من خلال تقديم 4 طرازات من العلامة التجارية ((بستيون)) وهم ((T55، وT77، وT33، وB70))، وتنوعت الفئات ما بين السيارات السيدان، وسيارات الـ((suv))، وبضمان وصل إلى 6 سنوات ودون حد أقصى للكيلومترات، كما قدمت صيانة مجانية لمدة عامين، شاملة الزيوت، والفلاتر بحد أقصى 40 ألف كيلومتر.

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