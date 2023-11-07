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الأسهم الإماراتية تربح 7.3 مليار درهم فى ختام التعاملات

11/7/2023 2:17:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها في ختام تداولات اليوم الثلاثاء وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 7.3 مليار درهم لتواصل صعودها للجلسة الثامنة على التوالي رابحة أكثر من 134 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.523 مليار درهم في جلسة أمس إلى 3.53 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.861 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و669.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، وفقا لما نقتله وكالة أنباء الإمارات (وام).

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي و325.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 307.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.9 ألف صفقة.

وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.05% رابحاً نحو 4.59 نقطة ليقفل عند 9333.93 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” على شبه استقرار عند 9551.47 نقطة.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.83% أو ما يعادل 32.7 نقطة ليغلق عند 3989.71 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي بنسبة 1.14% والصناعي 1.13% والعقاري 0.76% والاتصالات 0.74%.

أ. ش. أ

MENAFN07112023000202011048ID1107388801

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