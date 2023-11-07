الأسهم الإماراتية تربح 7.3 مليار درهم فى ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها في ختام تداولات اليوم الثلاثاء وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 7.3 مليار درهم لتواصل صعودها للجلسة الثامنة على التوالي رابحة أكثر من 134 مليار درهم.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.523 مليار درهم في جلسة أمس إلى 3.53 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.861 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و669.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، وفقا لما نقتله وكالة أنباء الإمارات (وام).
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.4 مليار درهم موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي و325.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 307.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.9 ألف صفقة.
وصعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 0.05% رابحاً نحو 4.59 نقطة ليقفل عند 9333.93 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” على شبه استقرار عند 9551.47 نقطة.
وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.83% أو ما يعادل 32.7 نقطة ليغلق عند 3989.71 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي بنسبة 1.14% والصناعي 1.13% والعقاري 0.76% والاتصالات 0.74%.
أ. ش. أ
MENAFN07112023000202011048ID1107388801
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.