عجز الموازنة الروسية يتقلص مدعوماً بارتفاع الإيرادات غير النفطية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت وزارة المالية الروسية انكماش فجوة الموازنة الفيدرالية خلال الشهر الماضي، حيث تم تعويض الانخفاض في الدخل من مبيعات الطاقة بنسبة 34% في الأشهر العشرة الأولى من خلال زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي في الضرائب المحصلة من القطاعات غير النفطية في الاقتصاد.

وبحسب البيانات، بلغ العجز خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 1.24 تريليون روبل (13.45 مليار دولار)، أو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.70 تريليون روبل أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهر السابق.

وارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 27.5% على أساس سنوي في أكتوبر، على الرغم من تراجعها بنسبة 26.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأظهرت بيانات الوزارة التي نقلتها وكالة“تاس” الرسمية، أن الإنفاق ارتفع بنسبة 11.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بعام 2022، فيما زادت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 4.4% على أساس سنوي.