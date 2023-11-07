عجز الموازنة الروسية يتقلص مدعوماً بارتفاع الإيرادات غير النفطية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت وزارة المالية الروسية انكماش فجوة الموازنة الفيدرالية خلال الشهر الماضي، حيث تم تعويض الانخفاض في الدخل من مبيعات الطاقة بنسبة 34% في الأشهر العشرة الأولى من خلال زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي في الضرائب المحصلة من القطاعات غير النفطية في الاقتصاد.
وبحسب البيانات، بلغ العجز خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 1.24 تريليون روبل (13.45 مليار دولار)، أو 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.70 تريليون روبل أو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهر السابق.
وارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 27.5% على أساس سنوي في أكتوبر، على الرغم من تراجعها بنسبة 26.3% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأظهرت بيانات الوزارة التي نقلتها وكالة“تاس” الرسمية، أن الإنفاق ارتفع بنسبة 11.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بعام 2022، فيما زادت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 4.4% على أساس سنوي.
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