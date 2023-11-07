((مجمعة التأمين)): ارتفاع المركبات المرخصة إلى 28 ألف مركبة بنهاية أكتوبر

أعلنت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر اكتوبر 2023، عن عدد المركبات الجديدة التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها بلغت نحو 27.9 ألف مركبة، مقابل 24.5 ألف مركبة تم ترخيصها خلال شهر سبتمبر الماضى، بفارق نحو 3.5 ألف مركبة.

أضاف التقرير، أن عدد السيارات ((الزيرو)) التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها قسمت بواقع ((1.4 ألف سيارة موديل 2020، ونحو 2.7 ألف وحدة موديل 2021، وحوالى 6.8 ألف سيارة موديل 2022، و10.6 ألف سيارة موديل 2023، ونحو 6.5 ألف مركبة موديل 2024)).

ووفقاً للتقرير، عادت العلامة التجارية ((شيفروليه)) الى المركز الأول بالترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجبارياً عليها، حيث بلغت نحو 1117 سيارة، و((نيسان)) فى المركز الثانى بنحو 1063 سيارة، وفى المركز الثالث ((سوزوكى)) بنحو 1032 سيارة، والمركز الرابع ((هيونداى)) 971 سيارة، وفى المركز الخامس ((شيرى)) 900 سيارة، وفى المركز السادس ((مرسيدس)) 763 سيارة، وفى المركز السابع ((ام جى)) 711 سيارة، وفى المركز الثامن ((تويوتا)) 674 سيارة، وفى المركز التاسع ((كيا)) 647 سيارة، وفى المركز العاشر ((سكودا)) 597 سيارة.

أشار التقرير إلى أن عدد السيارات الملاكى الزيرو التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ نحو 10.7 ألف سيارة، حيث ارتفعت بنسبة بلغت نحو 31.6%، مقابل 8.1 ألف سيارة استوعبها السوق خلال شهر أكتوبر من العام المنتهى 2022.

وقسمت السيارات الملاكى التى تم ترخيصها خلال شهر أكتوبر الماضى، بنحو ((261 سيارة موديل 2020، و178 سيارة موديل 2021، و920 سيارة موديل 2022، و4.7 ألف سيارة موديل 2023، و4.7 ألف موديل 2024)). واحتلت ((نيسان)) المركز الأول فى تراخيص السيارات ((الملاكى)) بنحو 986 سيارة، وفى المركز الثانى ((هيونداى)) 969 سيارة، وفى المركز الثالث ((سوزوكى)) 956 سيارة، والمركز الرابع ((شيرى)) 899 سيارة، وفى المركز الخامس ((إم جى)) 711 سيارة.

وقدرت المجمعة إجمالى عدد الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية خلال الفترة المذكورة وتم ترخيصها بأكثر من 14.6 ألف دراجة نارية، بينما سيارات النقل فقد بلغت نحو 1.5 ألف سيارة تم ترخيصها.