((مجمعة التأمين)): ارتفاع المركبات المرخصة إلى 28 ألف مركبة بنهاية أكتوبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) %31.6 نمواً بتراخيص ((الملاكى)) على أساس سنوى
أعلنت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر اكتوبر 2023، عن عدد المركبات الجديدة التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها بلغت نحو 27.9 ألف مركبة، مقابل 24.5 ألف مركبة تم ترخيصها خلال شهر سبتمبر الماضى، بفارق نحو 3.5 ألف مركبة.
أضاف التقرير، أن عدد السيارات ((الزيرو)) التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها قسمت بواقع ((1.4 ألف سيارة موديل 2020، ونحو 2.7 ألف وحدة موديل 2021، وحوالى 6.8 ألف سيارة موديل 2022، و10.6 ألف سيارة موديل 2023، ونحو 6.5 ألف مركبة موديل 2024)).
ووفقاً للتقرير، عادت العلامة التجارية ((شيفروليه)) الى المركز الأول بالترتيب العام من حيث عدد المركبات التى تم التأمين عليها إجبارياً عليها، حيث بلغت نحو 1117 سيارة، و((نيسان)) فى المركز الثانى بنحو 1063 سيارة، وفى المركز الثالث ((سوزوكى)) بنحو 1032 سيارة، والمركز الرابع ((هيونداى)) 971 سيارة، وفى المركز الخامس ((شيرى)) 900 سيارة، وفى المركز السادس ((مرسيدس)) 763 سيارة، وفى المركز السابع ((ام جى)) 711 سيارة، وفى المركز الثامن ((تويوتا)) 674 سيارة، وفى المركز التاسع ((كيا)) 647 سيارة، وفى المركز العاشر ((سكودا)) 597 سيارة.
أشار التقرير إلى أن عدد السيارات الملاكى الزيرو التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ نحو 10.7 ألف سيارة، حيث ارتفعت بنسبة بلغت نحو 31.6%، مقابل 8.1 ألف سيارة استوعبها السوق خلال شهر أكتوبر من العام المنتهى 2022.
وقسمت السيارات الملاكى التى تم ترخيصها خلال شهر أكتوبر الماضى، بنحو ((261 سيارة موديل 2020، و178 سيارة موديل 2021، و920 سيارة موديل 2022، و4.7 ألف سيارة موديل 2023، و4.7 ألف موديل 2024)). واحتلت ((نيسان)) المركز الأول فى تراخيص السيارات ((الملاكى)) بنحو 986 سيارة، وفى المركز الثانى ((هيونداى)) 969 سيارة، وفى المركز الثالث ((سوزوكى)) 956 سيارة، والمركز الرابع ((شيرى)) 899 سيارة، وفى المركز الخامس ((إم جى)) 711 سيارة.
وقدرت المجمعة إجمالى عدد الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية خلال الفترة المذكورة وتم ترخيصها بأكثر من 14.6 ألف دراجة نارية، بينما سيارات النقل فقد بلغت نحو 1.5 ألف سيارة تم ترخيصها.
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