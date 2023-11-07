الأسهم الأمريكية تتحول للارتفاع مع تراجع عوائد السندات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم الأسواق تصريحات من الاحتياطي الفيدرالي، وفي ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.
وارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.15% إلى 34146 نقطة.
كما زادت قيمة مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.25% إلى 4375 نقطة، فيما صعد مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.8% عند 13626 نقطة.
يأتي هذا بعدما أنهى مؤشر“ناسداك” أمس، جلسته الإيجابية السابعة على التوالي للمرة الأولى منذ يناير، فيما حقق مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”داو جونز” مكاسب خلال الجلسة السادسة، وهو ما لم يحدث منذ يونيو ويوليو على التوالي.
وقال“نيل كاشكاري” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابولس، إن استمرار تسارع النشاط الاقتصادي بالوتيرة الحالية يدعو إلى التساؤل حول مدى تشديد السياسة النقدية، موضحاً أنه لا يرى الكثير من الأدلة على تباطؤ الاقتصاد في الوقت الراهن.
وتترقب الأسواق تصريحات رئيس الفيدرالي“جيروم باول” خلال احتفالية الاحتياطي الفيدرالي بالذكرى المئوية لتأسيس قسم البحوث والإحصاء الأربعاء، للتعرف على مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
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