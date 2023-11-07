الأسهم الأمريكية تتحول للارتفاع مع تراجع عوائد السندات

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات الثلاثاء، مع تقييم الأسواق تصريحات من الاحتياطي الفيدرالي، وفي ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل.

وارتفع مؤشر“داو جونز” بنسبة 0.15% إلى 34146 نقطة.

كما زادت قيمة مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.25% إلى 4375 نقطة، فيما صعد مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.8% عند 13626 نقطة.

يأتي هذا بعدما أنهى مؤشر“ناسداك” أمس، جلسته الإيجابية السابعة على التوالي للمرة الأولى منذ يناير، فيما حقق مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”داو جونز” مكاسب خلال الجلسة السادسة، وهو ما لم يحدث منذ يونيو ويوليو على التوالي.

وقال“نيل كاشكاري” رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينابولس، إن استمرار تسارع النشاط الاقتصادي بالوتيرة الحالية يدعو إلى التساؤل حول مدى تشديد السياسة النقدية، موضحاً أنه لا يرى الكثير من الأدلة على تباطؤ الاقتصاد في الوقت الراهن.

وتترقب الأسواق تصريحات رئيس الفيدرالي“جيروم باول” خلال احتفالية الاحتياطي الفيدرالي بالذكرى المئوية لتأسيس قسم البحوث والإحصاء الأربعاء، للتعرف على مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.