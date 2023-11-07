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30 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

11/7/2023 2:17:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وسط ترقب الأسواق لخطاب جيروم باول رئيس الفيدرالى الأمريكى خلال الأسبوع الجارى، للحصول على مؤشرات واضحة حول مصير أسعار الفائدة.

وقال فادى كامل المدير التنفيذى لشركة ذهب مصر لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2630 جنيهًا، فى حين تراجعت الأوقية بقيمة 19 دولارًا، لتسجل 1961 دولارًا.

وأضاف كامل، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3006 جنيهات، وعيار 18 سجل 2255 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1754 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 21040 جنيهًا.

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