30 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل ارتفاع الدولار، وسط ترقب الأسواق لخطاب جيروم باول رئيس الفيدرالى الأمريكى خلال الأسبوع الجارى، للحصول على مؤشرات واضحة حول مصير أسعار الفائدة.
وقال فادى كامل المدير التنفيذى لشركة ذهب مصر لتجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2630 جنيهًا، فى حين تراجعت الأوقية بقيمة 19 دولارًا، لتسجل 1961 دولارًا.
وأضاف كامل، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3006 جنيهات، وعيار 18 سجل 2255 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1754 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 21040 جنيهًا.
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