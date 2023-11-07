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ألاميدا تطلق مركزًا للتميز فى علم الأعصاب بالتعاون مع ميدترونيك

11/7/2023 2:17:43 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أطلقت مجموعة“ألاميدا للرعاية الصحية” مركزا للتميز فى مجال علم الأعصاب بالتعاون مع شركة“ميدترونيك”، العاملة فى تقديم الحلول التكنولوجية بمجال الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن تعمل تلك الشراكة على توفير نظام ((StealthStation S8)) وهو نظام ملاحة عصبية متطور يُستخدم فى جراحات المخ والأعصاب ويهدف إلى إحداث ثورة فى الممارسات الجراحية وهو ما سينعكس أثره فى الوصول إلى أفضل النتائج الطبية.

وقال نيراج ميشرا الرئيس التنفيذى لمجموعة“ألاميدا”، إن إطلاق مركز التميز يعكس التزام المجموعة بتقديم أحدث الوسائل التكنولوجية فى قطاع الرعاية الصحية للمساهمة فى الارتقاء بالقطاع فى مصر والمنطقة بوجه عام.

وأوضح ميشرا، أن هذه الشراكة الاستراتيجية سوف تتيح للمجموعة الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة التى توفرها“ميدترونيك” لتطوير مركز التميز، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابى على تحسين نتائج العمليات الجراحية وتعزيز تجربة المرضى.

يذكر أن مجموعة“ألاميدا” ضخت العديد من الاستثمارات خلال العام الحالى لتحسين نتائج المرضى فى مجال علم الأعصاب، بما فى ذلك الاستعانة بأحدث المناظير الجراحية من شركة“Leica”.

وتضم مجموعة“ألاميدا” 1023 سريرًا و128 عيادة موزعة على 4 مستشفيات هى“السلام الدولى بالمعادى” و”السلام الدولى بالقاهرة الجديدة”، ومستشفى“دار الفؤاد بمدينة نصر” و”دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر”.

كما تضم مجموعة“ألاميدا” أيضًا مركز“الإكسير” المتخصص فى مناظير الجهاز الهضمى، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادى كما تمتلك“ألاميدا” شبكة عيادات“طبيبى” لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنتشر فروعها فى التجمع الخامس والمعادى والسادس من أكتوبر.

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