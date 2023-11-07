ألاميدا تطلق مركزًا للتميز فى علم الأعصاب بالتعاون مع ميدترونيك

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أطلقت مجموعة“ألاميدا للرعاية الصحية” مركزا للتميز فى مجال علم الأعصاب بالتعاون مع شركة“ميدترونيك”، العاملة فى تقديم الحلول التكنولوجية بمجال الرعاية الصحية.
ومن المقرر أن تعمل تلك الشراكة على توفير نظام ((StealthStation S8)) وهو نظام ملاحة عصبية متطور يُستخدم فى جراحات المخ والأعصاب ويهدف إلى إحداث ثورة فى الممارسات الجراحية وهو ما سينعكس أثره فى الوصول إلى أفضل النتائج الطبية.
وقال نيراج ميشرا الرئيس التنفيذى لمجموعة“ألاميدا”، إن إطلاق مركز التميز يعكس التزام المجموعة بتقديم أحدث الوسائل التكنولوجية فى قطاع الرعاية الصحية للمساهمة فى الارتقاء بالقطاع فى مصر والمنطقة بوجه عام.
وأوضح ميشرا، أن هذه الشراكة الاستراتيجية سوف تتيح للمجموعة الاستفادة من الحلول التكنولوجية المتقدمة التى توفرها“ميدترونيك” لتطوير مركز التميز، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابى على تحسين نتائج العمليات الجراحية وتعزيز تجربة المرضى.
يذكر أن مجموعة“ألاميدا” ضخت العديد من الاستثمارات خلال العام الحالى لتحسين نتائج المرضى فى مجال علم الأعصاب، بما فى ذلك الاستعانة بأحدث المناظير الجراحية من شركة“Leica”.
وتضم مجموعة“ألاميدا” 1023 سريرًا و128 عيادة موزعة على 4 مستشفيات هى“السلام الدولى بالمعادى” و”السلام الدولى بالقاهرة الجديدة”، ومستشفى“دار الفؤاد بمدينة نصر” و”دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر”.
كما تضم مجموعة“ألاميدا” أيضًا مركز“الإكسير” المتخصص فى مناظير الجهاز الهضمى، ويقع فرعيه بأحياء المهندسين والمعادى كما تمتلك“ألاميدا” شبكة عيادات“طبيبى” لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتنتشر فروعها فى التجمع الخامس والمعادى والسادس من أكتوبر.
MENAFN07112023000202011048ID1107388796
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.