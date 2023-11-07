توقيع اتفاق بين جهاز النقل البرى والبنك الأهلى لدعم مشروعات شركات النقل المرخصة

وقع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى، بهدف دعم مشروعات شركات النقل المرخص لها من قِبل الجهاز، عن طريق توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة وقطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل.

وأوضح وزير النقل الفريق كامل الوزير، أنه تم التنسيق مع البنك الأهلى بعمل آلية تضمن دوراً فاعلاً للجهاز وحوكمة منظومة الدعم لمبادرة 5% كونها تؤثر إيجابياً على صناعة النقل البرى فى مصر، وتم عمل مقترح البروتوكول وعقد اجتماعات مكثفة للوصول إلى آلية للتعاون المشترك تمهيداً لبدء الجهاز فى المرحلة المكملة، كذلك تم التباحث مع الشركات المصنعة لقطع غيار الحافلات والشاحنات لتوطين هذه الصناعة لخدمة قطاع التصنيع، وتحقيق الاستقرار فى الأسعار والحصول على أسعار اقتصادية تهدف فى نهاية المطاف تقليل الأعباء على مستخدمى ومتلقى الخدمة، على أن تتمتع جميع الشركات ذات الطابع الخاص التابعة لمرفق النقل بنفس اشتراطات المبادرة.

وقال الوزير فى تصريح خاص لـ(( البورصة)) على هامش مؤتمر النقل الذكى ترانسميا 2023، إن البنك الاهلى سبق أن أسهم بتمويل مشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة بنحو 600 مليون جنيه.

على جانب آخر، وقعت وزارة النقل ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وتحالف شركتى ألما فيفا الإيطالية وترانس أى تى مذكرة تفاهم مكملة لعقد تنفيذ مشروع الكارت الموحد لجميع وسائل النقل.

وقال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إنه سبق وتعاقدت الوزارة مع شركة ألما فيفا لتنفيذ التذكرة الموحدة وهو عقد سارٍ وجارى التنفيذ، موضحاً أن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم الثلاثاء، تختص ببعض الإضافات على التعاقد.

أوضح أن المشروع يسهم فى تقليل أوقات انتظار المستخدمين على مكاتب شراء التذاكر المختلفة، تقليل تكاليف ومخاطر نقل الأموال من محطات النقل إلى البنوك، تقليل طباعة التذاكر الورقية، وبالتالى تحقيق التزام مصر نحو النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، بالإضافة الى تحقيق التكامل التام بين وسائل النقل المتعددة.

وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى إنتاج عدد من التطبيقات من بينها تطبيق النقل كخدمة لدمج أشكال مختلفة من النقل والخدمات المتعلقة بالنقل فى خدمة تنقل واحدة وشاملة وعند الطلب.