توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

وقعت وزارة النقل 3 مذكرات تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، على هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكى للشرق الاوسط وافريقيا“ترانسميا TransMEA2023”.

وشهد كامل الوزير وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الموانئ البرية والجافة وشركة“سامكريت” بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء كوم أبوراضى الجاف على مساحة 92 فدانا تقريبا.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة أوركيد (شركة مصرية كويتية) بشأن مشروع إنشاء وادارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر على مساحة 300 فدان.

ووجه الوزير بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مدة سريانها 4 أشهر يتم خلالها تقديم نتائج الدراسات الاقتصادية اللازمة، يعقب ذلك تقديم عرض فنى ومالى لتمويل وإنشاء وإدارة المركز اللوجستى بأكتوبر والمتاخم للميناء الجاف بأكتوبر (ODP) والذى يعد من أهم المشروعات التنموية التى تنفذها الوزارة فى نطاق القاهرة الكبرى لخدمة المشروعات الصناعية والتى تتكامل مع مشروعات الموانئ الجافة.

وشهد وزير النقل ايضاً توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة – ممثلا عن وزارة النقل و(التحالف الليبى المصرى المتمثل فى شركة الساعد للأعمال ومحمد فايز التاعب وشركائه (ليبيا) و- شركة الرائد للاستشارات الهندسية – محمد شهيب وشركائه لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمدينة السلوم على مساحة 400 فدان.

وتضمنت مذكرة التفاهم أن يتم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع خلال شهرين ويعقب ذلك تقديم العرض الفنى والمالى ووقع على مذكرة التفاهم اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمهندس محمد فايز التاعب رئيس مجلس إدارة الساعد الليبية.