توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية

(MENAFN
- Al-Borsa News) سامكريت” لإدارة ميناء كوم أبوراضى وتحالف مصرى ليبى لمنطقة السلوم
وقعت وزارة النقل 3 مذكرات تفاهم فى مجال إنشاء وإدارة وتشغيل الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، على هامش فعاليات اليوم الثالث للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكى للشرق الاوسط وافريقيا“ترانسميا TransMEA2023”.
وشهد كامل الوزير وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الموانئ البرية والجافة وشركة“سامكريت” بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء كوم أبوراضى الجاف على مساحة 92 فدانا تقريبا.
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة أوركيد (شركة مصرية كويتية) بشأن مشروع إنشاء وادارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر على مساحة 300 فدان.
ووجه الوزير بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مدة سريانها 4 أشهر يتم خلالها تقديم نتائج الدراسات الاقتصادية اللازمة، يعقب ذلك تقديم عرض فنى ومالى لتمويل وإنشاء وإدارة المركز اللوجستى بأكتوبر والمتاخم للميناء الجاف بأكتوبر (ODP) والذى يعد من أهم المشروعات التنموية التى تنفذها الوزارة فى نطاق القاهرة الكبرى لخدمة المشروعات الصناعية والتى تتكامل مع مشروعات الموانئ الجافة.
وشهد وزير النقل ايضاً توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة – ممثلا عن وزارة النقل و(التحالف الليبى المصرى المتمثل فى شركة الساعد للأعمال ومحمد فايز التاعب وشركائه (ليبيا) و- شركة الرائد للاستشارات الهندسية – محمد شهيب وشركائه لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجستية بمدينة السلوم على مساحة 400 فدان.
وتضمنت مذكرة التفاهم أن يتم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع خلال شهرين ويعقب ذلك تقديم العرض الفنى والمالى ووقع على مذكرة التفاهم اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمهندس محمد فايز التاعب رئيس مجلس إدارة الساعد الليبية.
MENAFN07112023000202011048ID1107388794
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.