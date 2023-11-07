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وزير النقل: خطة تطوير الموانئ تستهدف زيادة الصادرات وتشجيع التجارة المصرية

11/7/2023 2:17:42 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إن خطة تطوير وتأهيل وإنشاء الموانئ البحرية تستهدف بالأساس تشجيع التجارة المصرية وزيادة عمليات التصدير للخارج .

أشار إلى أن الدور القادم يقع على عاتق المصدرين و المنتجين من خلال جذب استثمارات أجنبية من خلال بناء أكبر قاعدة تصديرية لدعم الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات.

وأضاف خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA 2023، أن وزارة النقل اتخذت عدة إجراءات لتسهيل شحن وتداول البضائع،حيث تم توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات، ومنها مؤخراً تسيير خط لنقل الحاصلات الزراعية بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا.

ولفت إلى أن الوزارة سهلت التوقيع بين شركة مصرية ونظيرتها الإيطالية حتى تكون الدولة هنا دورها مساعد وميسر لنجاح الأمر ولتنجح التجربة أكثر تم الاتفاق بين الدولة ممثلة في الجمارك المصرية وسفير ايطاليا حتى لا يحدث مشكلة بين الدولتين من حيث أنظمة الجمارك.

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