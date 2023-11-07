وزير النقل: خطة تطوير الموانئ تستهدف زيادة الصادرات وتشجيع التجارة المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إن خطة تطوير وتأهيل وإنشاء الموانئ البحرية تستهدف بالأساس تشجيع التجارة المصرية وزيادة عمليات التصدير للخارج .
أشار إلى أن الدور القادم يقع على عاتق المصدرين و المنتجين من خلال جذب استثمارات أجنبية من خلال بناء أكبر قاعدة تصديرية لدعم الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات.
وأضاف خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA 2023، أن وزارة النقل اتخذت عدة إجراءات لتسهيل شحن وتداول البضائع،حيث تم توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات، ومنها مؤخراً تسيير خط لنقل الحاصلات الزراعية بين ميناء دمياط وميناء تريستا في إيطاليا.
ولفت إلى أن الوزارة سهلت التوقيع بين شركة مصرية ونظيرتها الإيطالية حتى تكون الدولة هنا دورها مساعد وميسر لنجاح الأمر ولتنجح التجربة أكثر تم الاتفاق بين الدولة ممثلة في الجمارك المصرية وسفير ايطاليا حتى لا يحدث مشكلة بين الدولتين من حيث أنظمة الجمارك.
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