الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تقلص فائض التجارة الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الثلاثاء، مع تقييم تراجع الفائض التجاري للصين إلى 56.53 مليار دولار، إثر انخفاض الصادرات في الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية أمام تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.15% إلى 442.8 نقطة، مع تراجع قطاعات النفط والتعدين والسيارات، بينما حدّ من الخسائر، ارتفاع أسهم التكنولوجيا.

وفي حين زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 15152 نقطة، تراجع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنفس النسبة تقريبًا إلى 7410 نقاط، وهبط“كاك” الفرنسي بنسبة 0.4% عند 6986 نقطة.

وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك، انخفاض الصادرات الصينية بنسبة 6.4% على أساس سنوي خلال أكتوبر، في مقابل توقعات أشارت إلى تراجع نسبته 3.5%، وبالتزامن مع ارتفاع الواردات بنسبة 3% على أساس سنوي.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% على أساس شهري خلال شهر سبتمبر في منطقة اليورو، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات، بعد زيادته بنسبة 0.7% في أغسطس، لكنه يعد منخفضًا بنسبة 12.4% على أساس سنوي، بحسب بيانات“يوروستات”.

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