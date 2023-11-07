الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تقلص فائض التجارة الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تداولات الثلاثاء، مع تقييم تراجع الفائض التجاري للصين إلى 56.53 مليار دولار، إثر انخفاض الصادرات في الشهر الماضي بأكثر من المتوقع، ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية أمام تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.15% إلى 442.8 نقطة، مع تراجع قطاعات النفط والتعدين والسيارات، بينما حدّ من الخسائر، ارتفاع أسهم التكنولوجيا.
وفي حين زادت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 15152 نقطة، تراجع مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنفس النسبة تقريبًا إلى 7410 نقاط، وهبط“كاك” الفرنسي بنسبة 0.4% عند 6986 نقطة.
وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك، انخفاض الصادرات الصينية بنسبة 6.4% على أساس سنوي خلال أكتوبر، في مقابل توقعات أشارت إلى تراجع نسبته 3.5%، وبالتزامن مع ارتفاع الواردات بنسبة 3% على أساس سنوي.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5% على أساس شهري خلال شهر سبتمبر في منطقة اليورو، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات، بعد زيادته بنسبة 0.7% في أغسطس، لكنه يعد منخفضًا بنسبة 12.4% على أساس سنوي، بحسب بيانات“يوروستات”.
أرقام
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