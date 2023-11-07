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المواد الغذائية: دعم المنتجات المحلية يساهم فى نمو الصناعة المصرية

11/7/2023 2:15:51 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد محمد عرفة العطار عضو غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن دعوات المقاطعة التى يقوم بها المصريون للمنتجات الأجنبية واستبدالها بالمحلية يمثل خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المصرى.

وأضاف العطار، أن مقاطعة المنتجات والسلع الأجنبية التى لها بديل محلى، يعود بالإيجاب على المنتج المصرى من خلال الاعتماد عليه وطرحه للمستهلك المصرى بنفس جودة المنتج الأجنبى، والعمل على تطويره.

وأوضح العطار، أن مصر تستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وهذا لن يتحقق إلا من خلال توطين الصناعة، حيث أن قطاع الصناعة يساهم بنسبة 12% فقط من حجم الناتج المحلى الإجمالى، ويجب أن يرتفع إلى 40%.

وأشار إلى أن النجاح فى توطين الصناعة يكون من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين.

وطالب العطار بتقديم كافة الحوافز والضمانات والإعفاءات من جانب الدولة للمستثمر المحلى، لزيادة مستويات التصنيع والإنتاج والوصول إلى أعلى مستوى من الاكتفاء الذاتى، وتغطية احتياجات السوق المحلى من مختلف السلع والمنتجات.

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