المواد الغذائية: دعم المنتجات المحلية يساهم فى نمو الصناعة المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد محمد عرفة العطار عضو غرفة صناعة المواد الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن دعوات المقاطعة التى يقوم بها المصريون للمنتجات الأجنبية واستبدالها بالمحلية يمثل خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المصرى.
وأضاف العطار، أن مقاطعة المنتجات والسلع الأجنبية التى لها بديل محلى، يعود بالإيجاب على المنتج المصرى من خلال الاعتماد عليه وطرحه للمستهلك المصرى بنفس جودة المنتج الأجنبى، والعمل على تطويره.
وأوضح العطار، أن مصر تستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وهذا لن يتحقق إلا من خلال توطين الصناعة، حيث أن قطاع الصناعة يساهم بنسبة 12% فقط من حجم الناتج المحلى الإجمالى، ويجب أن يرتفع إلى 40%.
وأشار إلى أن النجاح فى توطين الصناعة يكون من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين.
وطالب العطار بتقديم كافة الحوافز والضمانات والإعفاءات من جانب الدولة للمستثمر المحلى، لزيادة مستويات التصنيع والإنتاج والوصول إلى أعلى مستوى من الاكتفاء الذاتى، وتغطية احتياجات السوق المحلى من مختلف السلع والمنتجات.
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