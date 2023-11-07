((المصرية للطحن)) تشارك بمعرض ((IAOM)) الأسبوع المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم الجمعية المصرية للطحن، المشاركة فى مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية للمطاحن فى الشرق الأوسط وإفريقيا ((IAOM))، المقام فى مصر بالفترة بين 12 و15 نوفمبر الجارى.

قال محمود رياض، رئيس الجمعية، إنَّ المعرض فرصة جيدة للتعارف على كل ما هو جديد بعالم المطاحن، لافتًا إلى أنه يشارك به نحو 70 دولة ونحو 650 زائرًا وعارضًا من جميع أنحاء العالم.

كانت الجمعية الدولية للمطاحن ((IAOM))، تأسست عام 1896، وهى منظمة دولية تضم الشركات والجهات العاملة بطحن الدقيق وكذلك مصنعى الحبوب والبذور والممثلين التجاريين المتحالفين والشركات المعنية بتطوير تكنولوجيا طحن الدقيق وصناعات تجهيز وتصنيع الحبوب والبذور.

أوضح ((رياض))، فى تصريحات لـ((البورصة))، أن الجمعية المصرية للطحن يشارك بها نحو ألف عضو لمساعدة الطحانين على التدريب والقيام بوظيفتهم بأفضل طريقة ممكنة، من خلال التدريب على التعامل الأمثل على الآلات والمعدات لضمان استخدامها بشكل جيد، والمحافظة عليها لأكبر وقت ممكن.

أشار إلى أن الجمعية تتعاون أيضًا مع المركز المصرى لتكنولوجيا الطحن فى تقديم الدورات التدريبية سواء لمطاحن القطاع العام أو الخاص.

أشار ((رياض)) إلى أن الأزمات العالمية من ارتفاع أسعار الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على مطاحن القطاع الخاص الصغيرة، التى ارتفعت عليها تكلفة سعر القمح المستورد، ما أدى لإغلاق بعضها، بينما استمرت الكبيرة فى العمل لقدرتها على تحمل مثل هذه التداعيات.

وأوضح ((رياض))، أن السوق المصرى يحتوى على حوالى 150 مطحن قطاع عام و300 أخرى من القطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود العديد من المشروعات من قِبل الدولة للتوسع فى تدشين الصوامع فى الوقت الحالى، للحد من الفاقد فى الحبوب بجانب توسعات القطاع الخاص.