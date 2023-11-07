((المصرية للطحن)) تشارك بمعرض ((IAOM)) الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم الجمعية المصرية للطحن، المشاركة فى مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية للمطاحن فى الشرق الأوسط وإفريقيا ((IAOM))، المقام فى مصر بالفترة بين 12 و15 نوفمبر الجارى.
قال محمود رياض، رئيس الجمعية، إنَّ المعرض فرصة جيدة للتعارف على كل ما هو جديد بعالم المطاحن، لافتًا إلى أنه يشارك به نحو 70 دولة ونحو 650 زائرًا وعارضًا من جميع أنحاء العالم.
كانت الجمعية الدولية للمطاحن ((IAOM))، تأسست عام 1896، وهى منظمة دولية تضم الشركات والجهات العاملة بطحن الدقيق وكذلك مصنعى الحبوب والبذور والممثلين التجاريين المتحالفين والشركات المعنية بتطوير تكنولوجيا طحن الدقيق وصناعات تجهيز وتصنيع الحبوب والبذور.
أوضح ((رياض))، فى تصريحات لـ((البورصة))، أن الجمعية المصرية للطحن يشارك بها نحو ألف عضو لمساعدة الطحانين على التدريب والقيام بوظيفتهم بأفضل طريقة ممكنة، من خلال التدريب على التعامل الأمثل على الآلات والمعدات لضمان استخدامها بشكل جيد، والمحافظة عليها لأكبر وقت ممكن.
أشار إلى أن الجمعية تتعاون أيضًا مع المركز المصرى لتكنولوجيا الطحن فى تقديم الدورات التدريبية سواء لمطاحن القطاع العام أو الخاص.
أشار ((رياض)) إلى أن الأزمات العالمية من ارتفاع أسعار الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على مطاحن القطاع الخاص الصغيرة، التى ارتفعت عليها تكلفة سعر القمح المستورد، ما أدى لإغلاق بعضها، بينما استمرت الكبيرة فى العمل لقدرتها على تحمل مثل هذه التداعيات.
وأوضح ((رياض))، أن السوق المصرى يحتوى على حوالى 150 مطحن قطاع عام و300 أخرى من القطاع الخاص، مشيرًا إلى وجود العديد من المشروعات من قِبل الدولة للتوسع فى تدشين الصوامع فى الوقت الحالى، للحد من الفاقد فى الحبوب بجانب توسعات القطاع الخاص.
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