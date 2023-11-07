تصديرى الأدوية يدرس دخول أسواق أفريقية جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) جورج: دراسة إنشاء مصنع فى الكونغو حال تلبية احتياجات 30% من السوق
يدرس المجلس التصديرى للصناعات الطبية دخول أسواق إفريقية جديدة خلال الفترة المقبلة، وتسهيل تسجيل وترخيص الأدوية والمستحضرات المصرية فى تلك الدول.
وقال ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إنه حضر اجتماعاً الأسبوع الجارى بهيئة الدواء المصرية ضم وفد من الكونغو الديموقراطية لبحث تفعيل مذكرات الاعتراف المتبادل بين البلدين.
أضاف جورج لـ”البورصة”، أن الاجتماع ناقش تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للشركات المصرية مع وضع حلول للتواجد فى السوق الكونغولى خلال الفترة المقبلة.
أوضح رئيس المجلس أنه تم عرض إمكانية تجميع احتياجات السوق الكونغولى وتوفيرها عبر الشركات المتواجدة ضمن المجلس التصديرى بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مصنع مصرى للأدوية فى حالة تلبية احتياجات 30% من طلبات السوق.
أشار جورج إلى أن المجلس التصديرى يركز على السوق الإفريقى وكافة الأسواق التى نمتلك فيها ميزة نسبية بالنسبة لمنتجات القطاع خلال الفترة القادمة.
وارتفعت صادرات قطاع المستلزمات الطبية والأدوية، فى النصف الأول من 2023، بنسبة 14% ويسعى المجلس إلى زيادة الصادرات 30% بشكل سنوى وفق خطة محكمة وواضحة، وذلك لتنفيذ خطط الدولة المصرية لنمو الصادرات والوصول بها إلى مائة مليار دولار.
وعن مستهدفات الصادرات خلال 2024، كشف جورج، أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 30%، موضحا أن النتائج الإيجابية المحققة فى عام 2020 و2021 و2022 والنصف الأول من 2023 تؤكد قدرات الصادرات على الوصول بالمستهدفات لزيادة بنسبة 30 % رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.
وعقد تامر عصام رئيس هيئة الدواء اجتماعا مع وفد من الكونغو الديموقراطية ضم كريستيان نتومبا، مدير عام هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، وبامى كازيلا، رئيس غرفة التجارة والصناعة المصرية الكونغولية المشتركة.
وناقش الاجتماع آليات التفعيل للأطر التنفيذية الخاصة بمذكرة التعاون المشتركة فى مجال المستحضرات الطبية مع وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية، والتى تم توقيعها خلال مشاركة رئيس هيئة الدواء فى سبتمبر الماضى بالمعرض الأول لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بالكونغو الديمقراطية بهدف تعظيم التكامل التجارى بين البلدين فيما يخص المستحضرات الدوائية؛ تمهيداً لعقد الشراكات الإستراتيجية بين قطاع الصناعة الوطنية والجانب الكونغولى.
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