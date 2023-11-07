تصديرى الأدوية يدرس دخول أسواق أفريقية جديدة

يدرس المجلس التصديرى للصناعات الطبية دخول أسواق إفريقية جديدة خلال الفترة المقبلة، وتسهيل تسجيل وترخيص الأدوية والمستحضرات المصرية فى تلك الدول.

وقال ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إنه حضر اجتماعاً الأسبوع الجارى بهيئة الدواء المصرية ضم وفد من الكونغو الديموقراطية لبحث تفعيل مذكرات الاعتراف المتبادل بين البلدين.

أضاف جورج لـ”البورصة”، أن الاجتماع ناقش تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص للشركات المصرية مع وضع حلول للتواجد فى السوق الكونغولى خلال الفترة المقبلة.

أوضح رئيس المجلس أنه تم عرض إمكانية تجميع احتياجات السوق الكونغولى وتوفيرها عبر الشركات المتواجدة ضمن المجلس التصديرى بالإضافة إلى بحث إمكانية إنشاء مصنع مصرى للأدوية فى حالة تلبية احتياجات 30% من طلبات السوق.

أشار جورج إلى أن المجلس التصديرى يركز على السوق الإفريقى وكافة الأسواق التى نمتلك فيها ميزة نسبية بالنسبة لمنتجات القطاع خلال الفترة القادمة.

وارتفعت صادرات قطاع المستلزمات الطبية والأدوية، فى النصف الأول من 2023، بنسبة 14% ويسعى المجلس إلى زيادة الصادرات 30% بشكل سنوى وفق خطة محكمة وواضحة، وذلك لتنفيذ خطط الدولة المصرية لنمو الصادرات والوصول بها إلى مائة مليار دولار.

وعن مستهدفات الصادرات خلال 2024، كشف جورج، أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 30%، موضحا أن النتائج الإيجابية المحققة فى عام 2020 و2021 و2022 والنصف الأول من 2023 تؤكد قدرات الصادرات على الوصول بالمستهدفات لزيادة بنسبة 30 % رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وعقد تامر عصام رئيس هيئة الدواء اجتماعا مع وفد من الكونغو الديموقراطية ضم كريستيان نتومبا، مدير عام هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية ACOREP، وبامى كازيلا، رئيس غرفة التجارة والصناعة المصرية الكونغولية المشتركة.

وناقش الاجتماع آليات التفعيل للأطر التنفيذية الخاصة بمذكرة التعاون المشتركة فى مجال المستحضرات الطبية مع وكالة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية، والتى تم توقيعها خلال مشاركة رئيس هيئة الدواء فى سبتمبر الماضى بالمعرض الأول لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية بالكونغو الديمقراطية بهدف تعظيم التكامل التجارى بين البلدين فيما يخص المستحضرات الدوائية؛ تمهيداً لعقد الشراكات الإستراتيجية بين قطاع الصناعة الوطنية والجانب الكونغولى.