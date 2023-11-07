لماذا اتجهت الشركات الصناعية للاستثمار فى أذون الخزانة؟

ارتفعت استثمارات قطاع الصناعات التحويلية فى أذون الخزانة بنحو 62% خلال أغسطس الماضى، لتصل إلى 16.42 مليار جنيه مقابل 10.2 مليار جنيه بنهاية يوليو، وزادت 113% منذ بداية العام.

ويرى مستثمرون، أن التحديات التى تواجه السوق المحلى وأبرزها صعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج المستوردة عقب تصاعد أزمة الدولار، والحرب المتواصلة على قطاع غزة هما المحرك الأول لتوجه الصناعات التحويلية إلى أذون الخزانة للحصول على أعلى عائد دون الدخول فى دائرة المخاطر.

وأذون الخزانة هى أدوات دين قصيرة الأجل، تطرحها وزارة المالية وتوكل للبنك المركزى المصرى بتنفيذ وإدارة الطرح، مرتين أسبوعياً، من أجل جمع حصيلة تذهب إلى الإنفاق على أبواب الموازنة العامة للدولة مقابل عائد مجزى مدفوع مقدماً لحملة الأذون.

ووفقا لنتائج مزادات الشهر الماضى سجلت العوائد السنوية الصافية على أذون الخزانة بعد استقطاع الضريبة معدلات: 20.18% على أجل ثلاثة أشهر، و20.56% لأجل 6 أشهر، و20.31% لأجل 9 أشهر، و20.58% لأجل عام.

قال محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد الدين للغازات البترولية، إن الشركات الحكومية التى تعمل فى قطاع تكرير البترول هى من تتجه للاستثمار فى أذون الخزانة بخلاف أغلب شركات القطاع الخاص التى لاتلجأ إلى هذا الخيار إلا عند ارتفاع نسب العوائد.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الاستثمارات فى قطاع الصناعات التحويلية يشهد تحسنًا خلال الفترة الحالية عقب مساعى الدولة إلى توطين الصناعات المستوردة عبر إجراء قيمة مضافة على المادة الخام وتحويلها إلى منتج نهائى، الأمر الذى يساهم فى ترشيد الفاتورة الاستيرادية ويوفر العملة الصعبة للبلاد.

أشار إلى أن أذون الخزانة فى بعض الأحيان تكون ملاذ آمن وأعلى عائدًا من إدخار المستثمرين أموالهم فى البنوك، لذلك قد يؤثر على دوران عجلة القطاع الصناعى لفترة مؤقته وبعد ذلك يعيد المستثمرين تدوير الاستثمارات فى نشاطهم الرئيسى.

لفت إلى أن الصراعات أحيانًا تدفع المستثمرين إلى إرجاء ضخ أى استثمارات جديدة فى نشاطهم الرئيسى، وبالتالى فإن بقاء رأس المال دون إعادة تدويره يؤدى إلى تآكله.. واللجوء إلى أذون الخزانة يحافظ على رأس المال لارتفاع سعر العائد مقارنة بالبنوك.

قال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع المنسوجات أحد الصناعات التحويلية الهامة وهرولة المستثمرين إلى الاستثمار فى أذون الخزانة جاء بسبب صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج عقب تصاعد أزمة الدولار.

لفت إلى أن الضغوط الحالية دفع مصر إلى تصنيع 152 منتجات مستوردا محليًا فى قطاع الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية، والتى من المفترض أن تساهم فى سد فجوة استيرادية تقدر بنحو 30 مليار دولار.

قال هشام حمدى، المحلل المالى ببنك الاستثمار نعيم، إن السياسة النقدية التقشفية للبنك المركزى قد تكون سببًا فى جعل بعض الشركات تقلل من حجم توسعاتها فى السوق وتلجأ للاستثمار فى أذون الخزانة باعتبارها الوسيلة البديلة الآمنة الخالية من المخاطر.

لفت إلى أنه يوجد بعض التخوف من زيادة نسب استثمارات القطاع الصناعى فى أذون الخزانة؛ وذلك لأن الأفضل بالنسبة للمستثمر هو التوسع فى مجال عمله سواء من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية أو تحسين جودة المنتجات فى السوق.

أضاف لـ ((البورصة)) أن أكثر الفئات التى تضخ استثمارات فى أذون الخزانة تتبع القطاع العام وشركات محدودة فى القطاع الخاص هى من تستثمر فى أذون الخزانة وبالتأكيد هى مؤقته لحين تحسن أوضاع السوق.

كتب – تقى أيمن وأحمد غنيم:



