الرجوب يطلع وزير الخارجية المصري على تحركات القيادة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أطلعأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، وزير الخارجية المصري سامح شكري،على التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

كما تناول اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، ضرورة

وقف حرب الإبادة وفتح الممرات الإنسانية ومنع التهجير القسري لشعبنا، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام لفتح أفق سياسي، يفضي إلى إنهاء الإحتلال ومنح الشعب الفلسطيني حقه بالحرية وإقامة دولته المستقلة.

وأعرب الرجوب عن تقديره للدور المصري الهام والممتد الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدا حرص الجانب الفلسطيني على مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر على المستويين الثنائي والدولي، حول مجمل أبعاد الأزمة.

بدوره، أكد الوزير شكري حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شروط، وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والإنساني، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والعدول عن الإعتداءات الصارخة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فضلا عن الضرورة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل ومستدام لقطاع غزة دون عوائق.

وشدد على التزام مصر الراسخ تجاه مواصلة تقديم أوجه الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني، معربا عن الرفض لازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الأطراف الدولية في ظل عدم الاتفاق حتى اليوم على وضع الأمور في نصابها الصحيح لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية.

وأكد شكري أن السبيل الوحيد لإرساء السلام الشامل والتعايش في المنطقة هو من خلال دعم حل الدولتين، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



