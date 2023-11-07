رئيس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية السويد

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/تلقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أكد اشتية أن الأولوية هي وقف العدوان الفوري على شعبنا في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية وعلاج الجرحى.

وقال اشتية: "إن استمرار إسرائيل بقطع المياه والكهرباء والإمدادات الإغاثية والطبية وتجويع السكان يعد من جرائم الحرب"، رافضا تبرير جرائم الحرب والإبادة التي تقوم بها إسرائيل كدفاع عن النفس، "فإسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال على أرضنا وشعبنا".



كما أكد رئيس الوزراء أن شعبنا في الضفة الغربية لم يسلم من اعتداءات جيش الاحتلال ومستعمريه، حيث ارتقى منذ بداية العام في الضفة الغربية أكثر من 370 شهيدا، بالإضافة إلى الاستمرار في الاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.



وأشار اشتية إلى أن إعلان حكومة الاحتلال خصم مخصصات قطاع غزة من أموال "المقاصة" قرار سياسي يرمي إلى فصل الضفة الغربية عن القطاع.



وشدد على أهمية خلق مسار سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، الذي سيحقق السلام والاستقرار في المنطقة ككل.



وثمن اشتية تقديم السويد 30 مليون دولار كمساعدات لفلسطين.



