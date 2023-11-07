مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر
التاريخ
11/7/2023 2:15:25 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باكوش في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات .
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