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مواجهات مع الاحتلال في بلدة الخضر

11/7/2023 2:15:25 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باكوش في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات .


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