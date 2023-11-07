الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، كافة مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل حزما بحواجزها العسكرية التي أقامتها منذ أيام، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الدخول أو الخروج منها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وسط البلدة.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد التضييق على المواطنين عبر نصب الحواجز العسكرية، وتوقيفهم والتنكيل بهم، علما أن أكثر من 10 آلاف مواطن يقطنون البلدة.



