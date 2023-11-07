الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، كافة مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.
وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل حزما بحواجزها العسكرية التي أقامتها منذ أيام، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الدخول أو الخروج منها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وسط البلدة.
يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد التضييق على المواطنين عبر نصب الحواجز العسكرية، وتوقيفهم والتنكيل بهم، علما أن أكثر من 10 آلاف مواطن يقطنون البلدة.
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