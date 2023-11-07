Tuesday, 07 November 2023 11:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يغلق مداخل بلدة حزما

11/7/2023 2:15:25 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، كافة مداخل بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل حزما بحواجزها العسكرية التي أقامتها منذ أيام، ومنعت المواطنين ومركباتهم من الدخول أو الخروج منها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وسط البلدة.

يذكر أن قوات الاحتلال تتعمد التضييق على المواطنين عبر نصب الحواجز العسكرية، وتوقيفهم والتنكيل بهم، علما أن أكثر من 10 آلاف مواطن يقطنون البلدة.


MENAFN07112023000205011050ID1107388742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث