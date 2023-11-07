إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في عرابة

إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في عرابة
التاريخ
11/7/2023 2:15:25 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/أصيب مواطنان، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عرابة، جنوب جنين.
وأفادت مصادر، نقلا عن مصادر أمنية وطبية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها مواطنان بالرصاص الحي، أحدهما في الفخذ والآخر في الكتف، نقلا إثرها إلى المستشفى.
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