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إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في عرابة

11/7/2023 2:15:25 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/أصيب مواطنان، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عرابة، جنوب جنين.

وأفادت مصادر، نقلا عن مصادر أمنية وطبية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها مواطنان بالرصاص الحي، أحدهما في الفخذ والآخر في الكتف، نقلا إثرها إلى المستشفى.


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