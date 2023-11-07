سعر الدولار يواصل الارتفاع فى السوق الموازية ويسجل 48 جنيهًا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مُجددًا فى السوق الموازية بمتوسط جنيه على الأقل، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس.

ووصل سعر الدولار إلى متوسط 48 جنيهًا صباح اليوم، مقارنة مع 47 جنيهًا أمس الإثنين، مقابل 30.8 جنيه للشراء و30.9 جنيه للبيع فى الأسعار الرسمية بحسب البنك المركزى.

بينما سجل متوسط سعر اليورو فى السوق الموازى 51.53 جنيهًا مقارنة بمتوسط يتراوح بين 50 إلى 50.5 مساء الأمس.

وبلغ متوسط سعر الجنيه الاسترلينى نحو 59.6 جنيهًا.

وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودى إلى 13 جنيهًا مقارنة بـمتوسط يتراوح بين 12.4 و12.75 جنيه مساء أمس.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتى نحو 13.5 جنيهًا مقارنة بمتوسط يتراوح بين 12.5 إلى 13 جنيه، وارتفع الدينار الكويتى إلى 155.9 جنيهًا.

وقال متعاملون فى السوق الموازية، إن هناك نقص فى العملات الأجنبية تسبب فى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ منذ بداية الأسبوع الجارى، وقلما تم تنفيذ صفقة بيع.

وكان الطلب على العملات خلال الأسبوع الماضى تراجع نسبيًا إثر قرار البنك المركزى بشأن السماح باستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر بدون حد أقصى.