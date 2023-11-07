سعر الدولار يواصل الارتفاع فى السوق الموازية ويسجل 48 جنيهًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مُجددًا فى السوق الموازية بمتوسط جنيه على الأقل، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس.
ووصل سعر الدولار إلى متوسط 48 جنيهًا صباح اليوم، مقارنة مع 47 جنيهًا أمس الإثنين، مقابل 30.8 جنيه للشراء و30.9 جنيه للبيع فى الأسعار الرسمية بحسب البنك المركزى.
بينما سجل متوسط سعر اليورو فى السوق الموازى 51.53 جنيهًا مقارنة بمتوسط يتراوح بين 50 إلى 50.5 مساء الأمس.
وبلغ متوسط سعر الجنيه الاسترلينى نحو 59.6 جنيهًا.
وبالنسبة للعملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودى إلى 13 جنيهًا مقارنة بـمتوسط يتراوح بين 12.4 و12.75 جنيه مساء أمس.
وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتى نحو 13.5 جنيهًا مقارنة بمتوسط يتراوح بين 12.5 إلى 13 جنيه، وارتفع الدينار الكويتى إلى 155.9 جنيهًا.
وقال متعاملون فى السوق الموازية، إن هناك نقص فى العملات الأجنبية تسبب فى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ منذ بداية الأسبوع الجارى، وقلما تم تنفيذ صفقة بيع.
وكان الطلب على العملات خلال الأسبوع الماضى تراجع نسبيًا إثر قرار البنك المركزى بشأن السماح باستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر بدون حد أقصى.
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