​كبير الاقتصاديين فى بنك إنجلترا: قد نبدأ خفض الفائدة منتصف العام القادم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) >
أوضح“هيو بيل” كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا، أن المصرف المركزي قد ينتظر حتى منتصف العام المقبل قبل أن يبدأ في خفض الفائدة، محذراً من مخاطر الركود الناجم عن تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.
وقال“بيل” خلال عرض تقديمي نظمه بنك إنجلترا عبر الإنترنت مساء الإثنين، إن المرحلة الراهنة تتطلب مزيد من التفكير، وإعادة تقييم المسار المستقبلي نحو المستهدفات في حالة عدم وقوع أحداث جديدة، لكن من غير المرجح بالطبع عدم حدوث مستجدات خلال فترة الأشهر التسعة القادمة.
وأوضح أن بنك انجلترا سوف يواصل الحذر بشأن مخاطر بقاء التضخم مرتفعا للغاية، محذراً من أن اتباع سياسة نقدية مشددة لفترة طويلة جداً يهدد بحدوث ركود اقتصادي، وأن تقديرات الأسواق المالية التي تشير إلى إجراء أول خفض للفائدة في أغسطس 2024، تبدو غير معقولة تماماً، على الأقل بالنسبة له.
وأشار“بيل” إلى أن إبطاء الاقتصاد من أجل محاربة التضخم“ليس بالأمر السهل”، مؤكداً إدراك لجنة السياسة النقدية لتأثير قراراتها على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
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