​كبير الاقتصاديين فى بنك إنجلترا: قد نبدأ خفض الفائدة منتصف العام القادم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) > أوضح“هيو بيل” كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا، أن المصرف المركزي قد ينتظر حتى منتصف العام المقبل قبل أن يبدأ في خفض الفائدة، محذراً من مخاطر الركود الناجم عن تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة.

وقال“بيل” خلال عرض تقديمي نظمه بنك إنجلترا عبر الإنترنت مساء الإثنين، إن المرحلة الراهنة تتطلب مزيد من التفكير، وإعادة تقييم المسار المستقبلي نحو المستهدفات في حالة عدم وقوع أحداث جديدة، لكن من غير المرجح بالطبع عدم حدوث مستجدات خلال فترة الأشهر التسعة القادمة.

وأوضح أن بنك انجلترا سوف يواصل الحذر بشأن مخاطر بقاء التضخم مرتفعا للغاية، محذراً من أن اتباع سياسة نقدية مشددة لفترة طويلة جداً يهدد بحدوث ركود اقتصادي، وأن تقديرات الأسواق المالية التي تشير إلى إجراء أول خفض للفائدة في أغسطس 2024، تبدو غير معقولة تماماً، على الأقل بالنسبة له.

وأشار“بيل” إلى أن إبطاء الاقتصاد من أجل محاربة التضخم“ليس بالأمر السهل”، مؤكداً إدراك لجنة السياسة النقدية لتأثير قراراتها على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض.