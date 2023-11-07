البورصة تعتمد مضاعفة رأسمال الشركة المصرفية إلى 331 مليون دولار - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) >
قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ، من 157.5 مليون دولار إلى 331 مليون دولار.
وتأتي الزيادة بمقدار 173.5 مليون دولار، بإصدار عدد 17.35 مليون سهم (بواقع 1.101746032سهم مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة) والقيمة الاسمية 10 دولار امريكى للسهم الواحد.
والزيادة ممولة من حصة المساهمين فى الأرباح المرحلة وارباح العام والاحتياطيات عن العام المالى المنتهى في 31-12-2022 و تمثل (الإصدار الحادى عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية” أسهم”.
علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 1.101746032سهم مجاني لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 21/11/2023.
وقررت لجنة القيد إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 22/11/2023 كما يلى 33,1 مليون سهم.
وكان قرر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال، بإغلاق جلسة يوم 21 نوفمبر الجاري.
وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 1.1 سهم مجاني لكل سهم أصلي اعتبارًا من 22 نوفمبر الجاري.
وكانت الجمعية العامة للبنك أقرت زيادة رأسمال الشركة المصدر من 157.5 مليون دولار إلى 331.025 مليون دولار بزيادة مقدارها 173.52 مليون دولار في صورة أسهم مجانية ممولة من واقع حصة المساهمين في الأرباح المرحلة وأرباح العام والاحتياطيات عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2022.
والزيادة موزعة على 17.35 ملين سهم عادي مجاني بقيمة اسمية 10 دولار للسهم الواحد.
وارتفعت أرباح بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية بنسبة 79% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 16 مليون دولار، مقارنة بصافي ربح 8.95 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجع صافي إيرادات الفوائد خلال الستة أشهر الأولى من العام الحاري لتصل 184.6 مليون دولار، مقابل 197.79 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ارتفاعا في صافي الربح بعد الضريبة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 12% ليصل إلى 8.951 مليون دولار، مقابل 7.976 مليون دولار بالنصف المقارن العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الفوائد وفقا لقائمة الدخل المرسلة للبورصة اليوم، بنسبة 5% لتصل إلى 197.798 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 209.186 مليون دولار بالفترة المناظرة.
وانخفضت مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة إلى 131.382 مليون دولار مقابل 146.830 مليون دولار مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وارتفع هامش الفوائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 66.416 مليون دولار مقابل 62.356 مليون دولار بالفترة المناظرة.
وبلغ نصيب السهم من صافي أرباح الفترة 0.60 دولار مقابل 0.53 دولار بالفترة المقارنة.
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