((التجارة)) تبحث مع ((العربية الألمانية)) تعزيز التعاون الاقتصادى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع يان نوتر المدير التنفيذى للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية فى مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وأوضح سمير، أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين فى مختلف المجالات خاصة وأن ألمانيا أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبى.
وقال سمير، إن اللقاء استعرض سبل تنسيق الجهود بين الوزارة والغرفة العربية الألمانية لاستهداف الشركات الألمانية الكبرى للترويج للفرص الاستثمارية فى الاقتصاد المصرى لتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلى.
وأضاف أن الوزارة ترغب فى جذب شركات ألمانية للسوق المصرى تعمل فى مجالات الأمن الغذائى والتصنيع الدوائى وصناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب الاستثمارات تضمنت الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضى الصناعية فى حال الانتهاء من تنفيذ المشروع فى غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء.
وقال إن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصرى والتى تشمل السوق الاستهلاكى الكبير الذى يصل عدد سكانه إلى 105 ملايين مواطن، فضلاً عن الموقع الاستراتيجى وتوافر الأيدى العاملة.
وقال يان نوتر المدير التنفيذى للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، إن ألمانيا تحرص على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشاد نوتر باللقاءات التى عقدها وزير التجارة والصناعة خلال زيارته الأخيرة لبرلين مع اتحاد مصنعى السيارات الألمانى والاتحاد الألمانى للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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