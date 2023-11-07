((التجارة)) تبحث مع ((العربية الألمانية)) تعزيز التعاون الاقتصادى

MENAFN - Al-Borsa News) بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع يان نوتر المدير التنفيذى للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية فى مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية.

وأوضح سمير، أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين فى مختلف المجالات خاصة وأن ألمانيا أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبى.

وقال سمير، إن اللقاء استعرض سبل تنسيق الجهود بين الوزارة والغرفة العربية الألمانية لاستهداف الشركات الألمانية الكبرى للترويج للفرص الاستثمارية فى الاقتصاد المصرى لتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلى.

وأضاف أن الوزارة ترغب فى جذب شركات ألمانية للسوق المصرى تعمل فى مجالات الأمن الغذائى والتصنيع الدوائى وصناعة الأسمدة والمغذيات الزراعية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب الاستثمارات تضمنت الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضى الصناعية فى حال الانتهاء من تنفيذ المشروع فى غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء.

وقال إن الشركات الألمانية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصرى والتى تشمل السوق الاستهلاكى الكبير الذى يصل عدد سكانه إلى 105 ملايين مواطن، فضلاً عن الموقع الاستراتيجى وتوافر الأيدى العاملة.

وقال يان نوتر المدير التنفيذى للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، إن ألمانيا تحرص على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشاد نوتر باللقاءات التى عقدها وزير التجارة والصناعة خلال زيارته الأخيرة لبرلين مع اتحاد مصنعى السيارات الألمانى والاتحاد الألمانى للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.