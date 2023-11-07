((شنايدر إليكتريك مصر)) تفتتح مصنعًا جديدًا بمدينة بدر قبل نهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) الدمرداش لـ((البورصة)): الحلول الذكية التى توفرها الشركة توفر 30% من تكاليف الطاقة
قال سيف الدمرداش، نائب رئيس قطاع أعمال الخدمات فى شركة شنايدر إليكتريك، إن الشركة تستهدف استكمال التوسعات خلال العام المقبل، بإضافة مصنع جديد لمصنعها القائم بالمنطقة الصناعية“بدر 1”.
أوضح فى مقابلة مع“البورصة”، أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 8 ملايين يورو، منذ بداية العام الجارى حتى الآن، وتستهدف افتتاح مصنع جديد بالمنطقة الصناعية فى مدينة بدر خلال الربع الأخير من العام الجارى.
أضاف أن الشركة تعمل في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي في العديد من مشروعات البنية التحتية، وساهمت بالتعاون مع مطورين عقاريين في إنشاء مراكز التوزيع وتجميع المنتجات الكهربائية، وفى مجال المدن الجديدة، ساهمت الشركة في بناء المدن الذكية في مصر وتدعيمها بمنظومة برمجيات تهدف لإدارة كافة المرافق بها بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والعديد من المدن الأخرى التي يجرى تنفيذها حاليا في مناطق مختلفة في مصر.
أكد أن مصر تعد المركز الإقليمي لعمليات الشركة في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي والسوق الأكبر من حيث حجم العمليات في المنطقة، والتي تضم 8 دول وما يقرب من 1500 موظف يتواجد معظمهم في مصر، ويتم تصدير الكفاءات المصرية لفروع الشركة المختلفة فى دول العالم.
أضاف أن“شنايدر إلكتريك” توفر برمجيات تحليلية لجميع أعمال التحكم والمراقبة لوضع مراكز البيانات أثناء التشغيل من حرارة ورطوبة وأعطال وغيرها، والحلول الرقمية التي تكفل تأمين مراكز البيانات، إلى جانب عدد من التجهيزات مثل“أنظمة تبريد”، وأجهزة تأمين مصادر الكهرباء لتغذية مراكز مصادر توليد الكهرباء. الشركة الأم ضخت استثمارات بقيمة 350 مليون يورو منذ تدشينها
ذكر أن الشركة الأم ضخت منذ تدشينها نحو 350 مليون يورو، فى أنشطتها المختلفة، بقطاعات النفط والغاز والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والتعدين والأغذية والمشروبات والخدمات السحابية والخدمية والأدوية والبناء.
وأكد الدمرداش أن مساهمة“شنايدر إلكتريك مصر” تتزايد بشكل واضح في العديد من المشروعات الكبرى، حيث بلغ حجم أعمال الشركة فى حقل ظهر 80 مليون يورو، كما أنها نفذت أعمالاً فى مشروع“بنبان” للطاقة الشمسية بنحو 40 مليون يورو.
ذكر أن تحقيق أفضل كفاءة لاستهلاك الطاقة والاستدامة، أبرز مستهدفات الحلول التى توفرها الشركة، لتوفر من تكاليف الطاقة التى يمكن أن تستخدمها الشركة بمعدلات تصل إلى 30%، مما يعود بالنفع على الشركة والبيئة فى الوقت نفسه.
وأنشأت الشركة محطات نقل الكهرباء مثل محطة مدينة الجلالة ومحطات توزيع الكهرباء الخاصة بمصانع الرخام فى مدينة الجلالة.
وتابع أن الشركة أعلنت مؤخراً عن توقيع عقد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء 14 مركزاً للتحكم في شبكات توزيع الكهرباء، وكانت“شنايدر إليكتريك” قد فازت بمناقصة لإنشاء 14 مركزا للتحكم والتوزيع تهدف إلى إنشاء أول شبكة ذكية على مستوى الدولة خلال 30 شهرًا، وتتم عمليات التنفيذ على ثلاث مراحل تضم الأولى 4 مراكز بتكلفة 4.6 مليار جنيه.
تضم الثانية والثالثة 5 مراكز لكل منهما، تتوزع في شمال وجنوب القاهرة، الإسكندرية، الدلتا، شرم الشيخ، الغردقة، المنيا والإسماعيلية كما تضم الاتفاقية تركيب أكثر من 12 ألف من الوحدات الرئيسية للحلقة الذكية في 10 محافظات.
أما عن أبرز الأعمال التي تنفذها الشركة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أشار إلى أن“شنايدر إليكتريك” نفذت محطات نقل الكهرباء والتشغيل الآلي وتقديم حلول للتوزيع الكهربائي بالعاصمة الإدارية، كما أعلنت الشركة العاملة بمجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة، عن توقيع عقود تنفيذ البنية التحتية الذكية لمشروع“باراجون” في العاصمة الإدارية الجديدة مع شركة“بلدريا” للتطوير العقارى.
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