((شنايدر إليكتريك مصر)) تستهدف إضافة خط إنتاج لمصنعها بمدينة بدر

قال سيف الدمرداش، نائب رئيس قطاع أعمال الخدمات فى شركة شنايدر إليكتريك، إن الشركة تستهدف استكمال التوسعات خلال الفترة المقبلة، بإضافة خط إنتاج جديد لمصنعها القائم بالمنطقة الصناعية“بدر 1”.

أوضح فى مقابلة مع“البورصة”، أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 8 ملايين يورو، منذ بداية العام الجارى حتى الآن.

أضاف أن الشركة تعمل في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي في العديد من مشروعات البنية التحتية، وساهمت بالتعاون مع مطورين عقاريين في إنشاء مراكز التوزيع وتجميع المنتجات الكهربائية، وفى مجال المدن الجديدة، ساهمت الشركة في بناء المدن الذكية في مصر وتدعيمها بمنظومة برمجيات تهدف لإدارة كافة المرافق بها بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والعديد من المدن الأخرى التي يجرى تنفيذها حاليا في مناطق مختلفة في مصر.

أكد أن مصر تعد المركز الإقليمي لعمليات الشركة في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي والسوق الأكبر من حيث حجم العمليات في المنطقة، والتي تضم 8 دول وما يقرب من 1500 موظف يتواجد معظمهم في مصر، ويتم تصدير الكفاءات المصرية لفروع الشركة المختلفة فى دول العالم.

أضاف أن“شنايدر إلكتريك” توفر برمجيات تحليلية لجميع أعمال التحكم والمراقبة لوضع مراكز البيانات أثناء التشغيل من حرارة ورطوبة وأعطال وغيرها، والحلول الرقمية التي تكفل تأمين مراكز البيانات، إلى جانب عدد من التجهيزات مثل“أنظمة تبريد”، وأجهزة تأمين مصادر الكهرباء لتغذية مراكز مصادر توليد الكهرباء.

ذكر أن الشركة الأم ضخت منذ تدشينها نحو 300 مليون يورو، فى أنشطتها المختلفة، بقطاعات النفط والغاز والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والتعدين والأغذية والمشروبات والخدمات السحابية والخدمية والأدوية والبناء.

وأكد الدمرداش أن مساهمة“شنايدر إلكتريك مصر” تتزايد بشكل واضح في العديد من المشروعات الكبرى، حيث بلغ حجم أعمال الشركة فى حقل ظهر 80 مليون يورو، كما أنها نفذت أعمالاً فى مشروع“بنبان” للطاقة الشمسية بنحو 40 مليون يورو.

ذكر أن تحقيق أفضل كفاءة لاستهلاك الطاقة والاستدامة، أبرز مستهدفات الحلول التى توفرها الشركة، لتوفر من تكاليف الطاقة التى يمكن أن تستخدمها الشركة بمعدلات تصل إلى 30%، مما يعود بالنفع على الشركة والبيئة فى الوقت نفسه.

وأنشأت الشركة محطات نقل الكهرباء مثل محطة مدينة الجلالة ومحطات توزيع الكهرباء الخاصة بمصانع الرخام فى مدينة الجلالة.

كما تتعاون الشركة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مشروع تطوير وتحديث مراكز التحكم الآلى لتكون أكبر شبكة ذكية فى المنطقة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والتى تضم 4 مراكز بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

أما عن أبرز الأعمال التي تنفذها الشركة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أشار إلى أن“شنايدر إليكتريك” نفذت محطات نقل الكهرباء والتشغيل الآلي وتقديم حلول للتوزيع الكهربائي بالعاصمة الإدارية، كما أعلنت الشركة العاملة بمجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة، عن توقيع عقود تنفيذ البنية التحتية الذكية لمشروع“باراجون” في العاصمة الإدارية الجديدة مع شركة“بلدريا” للتطوير العقارى.