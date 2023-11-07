((شنايدر إليكتريك مصر)) تستهدف إضافة خط إنتاج لمصنعها بمدينة بدر

(MENAFN
- Al-Borsa News) الدمرداش لـ((البورصة)): الحلول الذكية التى توفرها الشركة توفر 30% من تكاليف الطاقة
قال سيف الدمرداش، نائب رئيس قطاع أعمال الخدمات فى شركة شنايدر إليكتريك، إن الشركة تستهدف استكمال التوسعات خلال الفترة المقبلة، بإضافة خط إنتاج جديد لمصنعها القائم بالمنطقة الصناعية“بدر 1”.
أوضح فى مقابلة مع“البورصة”، أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 8 ملايين يورو، منذ بداية العام الجارى حتى الآن.
أضاف أن الشركة تعمل في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي في العديد من مشروعات البنية التحتية، وساهمت بالتعاون مع مطورين عقاريين في إنشاء مراكز التوزيع وتجميع المنتجات الكهربائية، وفى مجال المدن الجديدة، ساهمت الشركة في بناء المدن الذكية في مصر وتدعيمها بمنظومة برمجيات تهدف لإدارة كافة المرافق بها بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والعديد من المدن الأخرى التي يجرى تنفيذها حاليا في مناطق مختلفة في مصر.
أكد أن مصر تعد المركز الإقليمي لعمليات الشركة في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي والسوق الأكبر من حيث حجم العمليات في المنطقة، والتي تضم 8 دول وما يقرب من 1500 موظف يتواجد معظمهم في مصر، ويتم تصدير الكفاءات المصرية لفروع الشركة المختلفة فى دول العالم.
أضاف أن“شنايدر إلكتريك” توفر برمجيات تحليلية لجميع أعمال التحكم والمراقبة لوضع مراكز البيانات أثناء التشغيل من حرارة ورطوبة وأعطال وغيرها، والحلول الرقمية التي تكفل تأمين مراكز البيانات، إلى جانب عدد من التجهيزات مثل“أنظمة تبريد”، وأجهزة تأمين مصادر الكهرباء لتغذية مراكز مصادر توليد الكهرباء. الشركة الأم ضخت استثمارات بقيمة 300 مليون يورو منذ تدشينها
ذكر أن الشركة الأم ضخت منذ تدشينها نحو 300 مليون يورو، فى أنشطتها المختلفة، بقطاعات النفط والغاز والمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل والتعدين والأغذية والمشروبات والخدمات السحابية والخدمية والأدوية والبناء.
وأكد الدمرداش أن مساهمة“شنايدر إلكتريك مصر” تتزايد بشكل واضح في العديد من المشروعات الكبرى، حيث بلغ حجم أعمال الشركة فى حقل ظهر 80 مليون يورو، كما أنها نفذت أعمالاً فى مشروع“بنبان” للطاقة الشمسية بنحو 40 مليون يورو.
ذكر أن تحقيق أفضل كفاءة لاستهلاك الطاقة والاستدامة، أبرز مستهدفات الحلول التى توفرها الشركة، لتوفر من تكاليف الطاقة التى يمكن أن تستخدمها الشركة بمعدلات تصل إلى 30%، مما يعود بالنفع على الشركة والبيئة فى الوقت نفسه.
وأنشأت الشركة محطات نقل الكهرباء مثل محطة مدينة الجلالة ومحطات توزيع الكهرباء الخاصة بمصانع الرخام فى مدينة الجلالة.
كما تتعاون الشركة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مشروع تطوير وتحديث مراكز التحكم الآلى لتكون أكبر شبكة ذكية فى المنطقة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والتى تضم 4 مراكز بتكلفة 4.6 مليار جنيه.
أما عن أبرز الأعمال التي تنفذها الشركة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أشار إلى أن“شنايدر إليكتريك” نفذت محطات نقل الكهرباء والتشغيل الآلي وتقديم حلول للتوزيع الكهربائي بالعاصمة الإدارية، كما أعلنت الشركة العاملة بمجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة، عن توقيع عقود تنفيذ البنية التحتية الذكية لمشروع“باراجون” في العاصمة الإدارية الجديدة مع شركة“بلدريا” للتطوير العقارى.
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