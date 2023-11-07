طلعت: تطوير البنية التحتية بقرى حياة كريمة يدعم مشروع مصر الرقمية

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونشر الثقافة الرقمية بقرى مبادرة حياة كريمة يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود بناء مصر الرقمية.

وقام اليوم وزير الاتصالات، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى محافظة القليوبية؛ حيث قاما بتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية، وإطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة فى قريتى طحانوب وكفر شبين ضمن قرى حياة كريمة بالمحافظة فى إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة.

واستمع طلعت إلى شرح تفصيلى حول أعمال تنفيذ شبكات الاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية بقريتى طحانوب وكفر شبين؛ حيث تم تحويل نحو 3303 عميل إلى خدمات الفايبر بقرية طحانوب؛ فيما تم تحويل نحو 4010 عميل بقرية كفر شبين إلى خدمات الفايبر بما يضمن تحسين جودة خدمات الصوت والبيانات المقدمة للعملاء، كما تم ربط مجمع الخدمات بقرية كفر شبين بالإنترنت فائق السرعة وتنفيذ التحول الرقمى لمكتب البريد بالقرية.

وتم الانتهاء من ربط 29 قرية بكابلات الألياف الضوئية من إجمالى 36 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية.

ومن المقرر الانتهاء من ربط 3 أخرين قبل منتصف الشهر الجارى على أن يتم ربط الأربع قرى المتبقيين بعد انتهاء اعمال توصيل باقى المرافق؛ كما تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 31 محطة محمول من إجمالى مستهدف 40 محطة محمول بقرى حياة كريمة بالمحافظة؛ كذلك تم الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد بقرى حياة كريمة بالمحافظة البالغ عددها نحو 20 مكتب بريد؛ بالإضافة إلى التواجد فى 8 مجمعات حكومية إلى جانب 2 كشك بريدى وسيارة متنقلة يتم الدفع بها فى أوقات الذروة لاسيما اوقات صرف المعاشات؛ فضلا عن بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية لأكثر من 4600 مواطن بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

وخلال الجولة؛ افتتح الدكتور عمرو طلعت، واللواء عبد الحميد الهجان، يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتب بريد ترسا بمركز طوخ بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية.