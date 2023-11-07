سوديك وإلكتروميكانيك يوقعان عقدًا لتركيب 400 لوحة توليد طاقة شمسية بمشروع VYE - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة سوديك للتطوير العقارى، عن تعاونها مع شركة إلكتروميكانيك للطاقة، لتركيب 400 لوحة لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح وحدات مشروع“VYE” بمنطقة غرب القاهرة.
وتأتى هذه الشراكة تماشياً مع التزام“سوديك” الممتد بالاستدامة البيئية، حيث يعد هذا المشروع هو الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية فى المشروعات السكنية على مستوى أفريقيا والثانى فى الشرق الأوسط.
وتبلغ قدرة محطة توليد الطاقة الشمسية على أسطح الوحدات حوالى 2 ميجاوات من الطاقة النظيفة، وهو ما يساهم فى توفير طاقة كهربائية بشكل سنوى تصل إلى 3.5 جيجاوات/ساعة من الكهرباء، وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 1600 طن، بما يعادل زراعة 35 ألف شجرة.
وقال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك:“نعمل باستمرار على تنفيذ وتعزيز ممارسات الاستدامة فى جميع مشروعاتنا، كما نسعى بكل جهد لتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث يعد هذا المشروع هو الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية فى المشروعات السكنية على مستوى أفريقيا، لذا يسعدنا التعاون مرة أخرى مع شركة إلكتروميكانيك للطاقة التى تتولى تنفيذ هذا المشروع”.
وأضاف محمد الشيخ، الرئيس التنفيذى لشركة إلكتروميكانيك للطاقة:“يعد هذا المشروع ثانى مشروعاتنا مع سوديك، وذلك بعد تنفيذنا الناجح لمظلات انتظار السيارات المزودة باللوحات الشمسية فى Westown HUB خلال 2019-2020 وهو مشروع هام يتيح للمقر الرئيسى لسوديك الاعتماد بشكل شبه كامل على الطاقة النظيفة، لذا يسعدنا التعاون مع سوديك فى هذه المشروعات المستدامة، لدعم استراتيجية الاستدامة فى الشركة والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية”.
ويُعد مشروع“VYE”، أولى الأحياء ضمن مشروع أكبر يضم ثلاثة أحياء بمساحة إجمالية 464 فدان ليوفر حلولاً سكنية متنوعة تناسب مختلف أنماط الحياة.
ومن المقرر أن تتصل الأحياء الثلاثة مع بعضها البعض من خلال محاور خضراء للمشاة ومراكز مجتمعية، بما يشجع نمط الحياة النشط فى الأماكن المفتوحة.
MENAFN07112023000202011048ID1107388608
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.