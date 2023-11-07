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سوديك وإلكتروميكانيك يوقعان عقدًا لتركيب 400 لوحة توليد طاقة شمسية بمشروع VYE - جريدة البورصة

11/7/2023 2:02:53 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة سوديك للتطوير العقارى، عن تعاونها مع شركة إلكتروميكانيك للطاقة، لتركيب 400 لوحة لتوليد الطاقة الشمسية على أسطح وحدات مشروع“VYE” بمنطقة غرب القاهرة.

وتأتى هذه الشراكة تماشياً مع التزام“سوديك” الممتد بالاستدامة البيئية، حيث يعد هذا المشروع هو الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية فى المشروعات السكنية على مستوى أفريقيا والثانى فى الشرق الأوسط.

وتبلغ قدرة محطة توليد الطاقة الشمسية على أسطح الوحدات حوالى 2 ميجاوات من الطاقة النظيفة، وهو ما يساهم فى توفير طاقة كهربائية بشكل سنوى تصل إلى 3.5 جيجاوات/ساعة من الكهرباء، وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بمقدار 1600 طن، بما يعادل زراعة 35 ألف شجرة.

وقال أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك:“نعمل باستمرار على تنفيذ وتعزيز ممارسات الاستدامة فى جميع مشروعاتنا، كما نسعى بكل جهد لتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث يعد هذا المشروع هو الأكبر من نوعه للطاقة الشمسية فى المشروعات السكنية على مستوى أفريقيا، لذا يسعدنا التعاون مرة أخرى مع شركة إلكتروميكانيك للطاقة التى تتولى تنفيذ هذا المشروع”.

وأضاف محمد الشيخ، الرئيس التنفيذى لشركة إلكتروميكانيك للطاقة:“يعد هذا المشروع ثانى مشروعاتنا مع سوديك، وذلك بعد تنفيذنا الناجح لمظلات انتظار السيارات المزودة باللوحات الشمسية فى Westown HUB خلال 2019-2020 وهو مشروع هام يتيح للمقر الرئيسى لسوديك الاعتماد بشكل شبه كامل على الطاقة النظيفة، لذا يسعدنا التعاون مع سوديك فى هذه المشروعات المستدامة، لدعم استراتيجية الاستدامة فى الشركة والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية”.

ويُعد مشروع“VYE”، أولى الأحياء ضمن مشروع أكبر يضم ثلاثة أحياء بمساحة إجمالية 464 فدان ليوفر حلولاً سكنية متنوعة تناسب مختلف أنماط الحياة.

ومن المقرر أن تتصل الأحياء الثلاثة مع بعضها البعض من خلال محاور خضراء للمشاة ومراكز مجتمعية، بما يشجع نمط الحياة النشط فى الأماكن المفتوحة.

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