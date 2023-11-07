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رواد الهندسة تشارك بمؤتمر النقل الذكى واللوجستيات للعام الثالث - جريدة البورصة

11/7/2023 2:02:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) شاركت شركة رواد الهندسة الحديثة، للعام الثالث على التوالى فى المعرض والمؤتمر الدولى الخامس للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023 Trans-MEA، المقام تحت شعار“توطين صناعة وسائل النقل فى مصر”.

وقالت شركة رواد الهندسة الحديثة، إن مشاركتها المتوالية بالمؤتمر تأتى انطلاقاً من اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة فى وزارة النقل لتنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى قطاع النقل فى مجالات النقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات.

وأكدت“رواد الهندسة”، أنها شريكا استراتيجيا وذراعا تنفيذيا لوزارة النقل فى العديد من المشروعات المختلفة التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى إطار خطتها الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من 2014-2024 باستثمارات 2 تريليون جنيه.

وتابعت: كما تعد“رواد الهندسة” إحدى الشركات الوطنية التى ساهمت بفاعلية مع وزارة النقل فى المشروع القومى للطرق، وتطوير قطاع النقل والموانئ والبنية التحتية والإنشاءات المختلفة مثل مشروع رفع كفاءة خط سكك حديد مصر الإسكندرية.

كما قامت“رواد الهندسة” بالمشاركة فى مشروع توسعة الطريق الدائرى فى أكثر من قطاع بالإضافة إلى أنها المقاول الرئيسى لإنشاء الورشة المركزية لخدمة القطار السريع، كما انتهت من أعمال محطة الحاويات لموانئ دبى العالمية وإنشاء رصيف بميناء العين السخنة ضمن الخطة التوسعية للميناء.

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