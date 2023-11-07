رواد الهندسة تشارك بمؤتمر النقل الذكى واللوجستيات للعام الثالث - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شاركت شركة رواد الهندسة الحديثة، للعام الثالث على التوالى فى المعرض والمؤتمر الدولى الخامس للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023 Trans-MEA، المقام تحت شعار“توطين صناعة وسائل النقل فى مصر”.
وقالت شركة رواد الهندسة الحديثة، إن مشاركتها المتوالية بالمؤتمر تأتى انطلاقاً من اهتمام الدولة بتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة ممثلة فى وزارة النقل لتنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى قطاع النقل فى مجالات النقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات.
وأكدت“رواد الهندسة”، أنها شريكا استراتيجيا وذراعا تنفيذيا لوزارة النقل فى العديد من المشروعات المختلفة التى تقوم الوزارة بتنفيذها فى إطار خطتها الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من 2014-2024 باستثمارات 2 تريليون جنيه.
وتابعت: كما تعد“رواد الهندسة” إحدى الشركات الوطنية التى ساهمت بفاعلية مع وزارة النقل فى المشروع القومى للطرق، وتطوير قطاع النقل والموانئ والبنية التحتية والإنشاءات المختلفة مثل مشروع رفع كفاءة خط سكك حديد مصر الإسكندرية.
كما قامت“رواد الهندسة” بالمشاركة فى مشروع توسعة الطريق الدائرى فى أكثر من قطاع بالإضافة إلى أنها المقاول الرئيسى لإنشاء الورشة المركزية لخدمة القطار السريع، كما انتهت من أعمال محطة الحاويات لموانئ دبى العالمية وإنشاء رصيف بميناء العين السخنة ضمن الخطة التوسعية للميناء.
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