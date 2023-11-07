2.5 مليار درهم التصرفات العقارية فى دائرة الأراضى والأملاك بدبى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 2.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 355 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 764.5 مليون درهم و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 551.83 مليون درهم.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 88.25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 41.23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 40.75 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 17.73 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.27 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 490.56 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 22.36 مليون درهم و95 رهن فلل وشقق بقيمة 468.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 183.95 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 135.11 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 724.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 351.76 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 110.33 مليون درهم.

أ. ش. أ