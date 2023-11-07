2.5 مليار درهم التصرفات العقارية فى دائرة الأراضى والأملاك بدبى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 2.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 355 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 764.5 مليون درهم و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 551.83 مليون درهم.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 88.25 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 41.23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 40.75 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 17.73 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13.27 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 490.56 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 22.36 مليون درهم و95 رهن فلل وشقق بقيمة 468.2 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 183.95 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 135.11 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 37 هبة بقيمة 724.32 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 351.76 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 110.33 مليون درهم.
أ. ش. أ
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