معرض“فنون البناء التقليدي” ينطلق بمنطقة جدة التاريخية

جدة – أصداف نيوز:

أطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية بمحافظة جدة، أمس، فعالية معرض فنون البناء التقليدي؛ الذي يجسد أعمال وابتكارات طلاب برنامج دبلوم فنون البناء التقليدي بمنطقة جدة التاريخية؛ انطلاقاً من الإرث الثقافي التي تختزله المملكة، والتنوع الجيوغرافي والديموغرافي الفريد من نوعه؛ لتكون في مصاف الدول المتطورة سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا.

ويوثق المعرض الذي يقام على مدى 13 يومًا في بيت نصيف التاريخي؛ أعمال الطلاب خلال فترتهم الدراسية التي استمرت لعامين، حيث يأخذ زواره في رحلة تعكس احترافية وإتقان الطلاب والطالبات وجمالية أعمالهم في فنون البناء التقليدي؛ ورحلة مشاريعهم التي تم فيها دمج ما اكتسبوه من مهارات ومعارف لتطبيقها في أعمال تسهم في مشاريع حفظ وترميم تراث منطقة جدة التاريخية ( البلد).

ويقدم المعهد برنامج دبلوم فنون البناء التقليدي بهدف تمكين الكوادر الوطنية من خلال الإعداد المعرفي والمهني في مجال البناء التقليدي؛ وذلك لمدة عامين دراسيين، حيث يتضمن البرنامج مجال التصميم بتعلم الطريقة الفنية الصحيحة لهندسة الزخارف التقليدية في جدة التاريخية، ومهارات الرسم والتخطيط، والحرف عن طريق التدريب على المهارات الحرفية في مختلف الأعمال، وذلك بتعميق فهم طريقة بناء وتصميم المباني التقليدية للحفاظ على الموروث الثقافي من خلال أسس علمية موثقة، ودراسة بحثية عميقة مرتبطة في الزيارات الميدانية للمشاريع التراثية القائمة في جدة التاريخية، ودراسة الوظائف العملية والجمالية والاجتماعية لفنون البناء التقليدي وامتدادها للحياة المعاصرة.

ويعد المعهد جهة لإبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليدية السعودية محليًا وعالميًا، والترويج لها، وتقدير المتميزين وذوي الريادة في مجالات الفنون التقليدية، والإسهام في الحفاظ على أصولها، ودعم القدرات والمواهب الوطنية والممارسين لها، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.

وتشمل الفنون التقليدية المدرجة في المعهد الملكي للفنون التقليدية؛ السدو، والقط العسيري، والفخار، والبناء التقليدي، والأعمال المعدنية، والخشبية، والحجرية، والخط العربي، والتطريز والمنسوجات، والخوص، والفنون الأدائية؛ إضافة إلى تقديم برامج التعليم المستمر بما فيها الدورات القصيرة والتخصصية، وبرامج التلمذة والتي تقام من 6 إلى 9 أشهر، والبرامج الأكاديمية التي تبدأ من سنتين فأكثر.–واس