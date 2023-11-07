“أفضل مبادرة لتعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها” يفوز بها معهد تابع لجامعة الأميرة نورة

الرياض – أصداف نيوز:

حصد معهد تعليم اللُّغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، جائزة محمد بن راشد للُّغة العربية عن فئة“أفضل مبادرة لتعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها” باستخدام المعمل اللغوي الافتراضي“Metaverse”.

وجاء فوز المعهد بالجائزة التي تهدف لتكريم جهود العاملين في ميدان اللُّغة العربية، أفرادًا ومؤسسات من مختلف أنحاء العالم لتعزيز مكانة اللُّغة والنهوض بها؛ تقديرًا لجهودها في تطوير المعمل اللغوي الافتراضي“Metaverse”، والذي يوفر تجربة تعليمية تفاعلية مميزة للطلاب الناطقين بغيرها.

وتأتي مشاركة المعهد للمرة الأولى بالمسابقة لتعزيز الحضور المحلي والدولي للجامعة، وإبراز جهود الجامعة بما يتوافق مع معايير الجائزة، من خلال عرض الابتكار الخاص بالمعهد المتمثل بالمعمل اللغوي الافتراضي بتقنية“Metaverse”، وتقديم ملف مفصل يحتوي على نبذة عن المعمل الافتراضي وأهدافه التعليمية والبحثية.

وشهدت مراسم تسليم الجائزة مشاركة 1250 جهة من 68 دولة في مدينة دبي، ضمن فعاليات“المؤتمر الدولي التاسع للُّغة العربية” الذي عقد خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم.

وشملت الجائزة خمسة محاور، وهي:(التعليم، التكنولوجيا، الإعلام والتواصل، السياسات اللغوية والتخطيط والتعريب، الثقافة والفكر ومجتمع المعرفة) بمشاركة الوزارات والجامعات والمؤسسات العلمية والمجامع اللغوية، وأقسام اللُّغة العربية للناطقين بها وبغيرها، وأقسام اللغات والترجمة، والمجلات العلمية المحكمة والناشرين، ومراكز الدراسات والأبحاث اللغوية، والأفراد من المسؤولين والمختصين.

وتركز المعايير المطروحة للحصول على الجائزة عن فئة“أفضل مبادرة لتعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها” على: اعتماد المبادرة منهجية تربوية حديثة في تعليم اللُّغة العربية للناطقين بغيرها، وعلى المعايير العلمية القادرة على قياس الكفاءة اللغوية للناطقين بغير العربية، وتحقيقها انتشارًا واسعًا، وإثبات المبادرة جدارتها بين المهتمين بتعلم اللُّغة العربية من غير الناطقين بها، ولها أثر ملموس في تطوير مناهج تعليم اللُّغة العربية وطرائقها للناطقين بغيرها، وتقوم على استعمال الوسائط المختلفة لتعليم اللُّغة والثقافة العربية.

يُذكر أنَّ تحقيق المعهد لهذا الإنجاز يأتي ضمن إسهامه في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية 2025، ببناء مجتمع المعرفة، وتعزيز الاستدامة المعرفية من خلال تقديم تعليم نوعي، وتبني الممارسات العالمية في عملية التعليم والتعلُّم، وتعزيز القدرات البشرية.– الوط