“تحدي دبي للدراجات الهوائية”..الأحد

دبي – أصداف نيوز:

تنطلق الدورة الرابعة من“تحدي دبي للدراجات الهوائية” يوم الأحد المقبل حيث يعد هذا التحدي من أكثر الفعاليات المرتقبة ضمن برنامج“تحدي دبي للياقة” الحافل بالأنشطة وسيتحول خلاله شارع الشيخ زايد إلى مسار عملاق للدراجات الهوائية.

ويدعو“تحدي دبي للدراجات الهوائية” الذي يقام برعاية“دي بي ورلد” الدراجين من جميع الأعمار والقدرات للإنضمام إلى أكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في دبي.

وتحظى هذه الفعالية الضخمة لركوب الدراجات الهوائية بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي وهي غير تنافسية ومتاحة للجميع حيث يمكن للمشاركين الاستمتاع بمسارين فريدين يسلطون الضوء على معالم مدينة دبي الشهيرة مثل“متحف المستقبل” و”قناة دبي المائية” و”برج خليفة”.

ويمكن للمشاركين في التحدي الاختيار بين مسار شارع الشيخ زايد بطول 12 كم أو المسار العائلي في وسط المدينة بطول 4 كم على طول“بوليفارد الشيخ محمد بن راشد”.

ويتاح التسجيل في كلا المسارين بشكل مجاني حيث يمكن للمشاركين حجز أماكنهم واختيار المسار الذين يريدونه ونقطة الانطلاق وذلك عبر الموقع الالكتروني :