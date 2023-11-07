“تحدي دبي للدراجات الهوائية”..الأحد

(MENAFN
- Asdaf News)
دبي – أصداف نيوز:
تنطلق الدورة الرابعة من“تحدي دبي للدراجات الهوائية” يوم الأحد المقبل حيث يعد هذا التحدي من أكثر الفعاليات المرتقبة ضمن برنامج“تحدي دبي للياقة” الحافل بالأنشطة وسيتحول خلاله شارع الشيخ زايد إلى مسار عملاق للدراجات الهوائية.
ويدعو“تحدي دبي للدراجات الهوائية” الذي يقام برعاية“دي بي ورلد” الدراجين من جميع الأعمار والقدرات للإنضمام إلى أكبر حدث مجتمعي لركوب الدراجات الهوائية في دبي.
وتحظى هذه الفعالية الضخمة لركوب الدراجات الهوائية بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي وهي غير تنافسية ومتاحة للجميع حيث يمكن للمشاركين الاستمتاع بمسارين فريدين يسلطون الضوء على معالم مدينة دبي الشهيرة مثل“متحف المستقبل” و”قناة دبي المائية” و”برج خليفة”.
ويمكن للمشاركين في التحدي الاختيار بين مسار شارع الشيخ زايد بطول 12 كم أو المسار العائلي في وسط المدينة بطول 4 كم على طول“بوليفارد الشيخ محمد بن راشد”.
ويتاح التسجيل في كلا المسارين بشكل مجاني حيث يمكن للمشاركين حجز أماكنهم واختيار المسار الذين يريدونه ونقطة الانطلاق وذلك عبر الموقع الالكتروني :
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