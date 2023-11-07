Tuesday, 07 November 2023 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برنامج الأغذية العالمي يحذر من تداعيات أزمة الوقود في غزة

11/7/2023 10:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن نقص الوقود في غزة هو المشكلة الكبيرة التي تواجهنا الآن.


وأضافت في تصريحات صحفية أن نقص المياه النظيفة والوقود في غزة يعرقل عمل المخابز.


وتابعت " كنا نتعامل مع 23 مخبزا في غزة والآن لا يوجد سوى مخبز واحد."


وأكدت "نعمل في ظروف صعبة جدا في غزة بالوقت الحالي وهناك حالة من الفوضى في غزة بسبب تقطع الاتصالات."


وختمت أن أزمة غزة من أصعب الأزمات العالمية التي نتعامل معها.


MENAFN07112023000208011052ID1107386142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث