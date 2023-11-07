برنامج الأغذية العالمي يحذر من تداعيات أزمة الوقود في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن نقص الوقود في غزة هو المشكلة الكبيرة التي تواجهنا الآن.
وأضافت في تصريحات صحفية أن نقص المياه النظيفة والوقود في غزة يعرقل عمل المخابز.
وتابعت " كنا نتعامل مع 23 مخبزا في غزة والآن لا يوجد سوى مخبز واحد."
وأكدت "نعمل في ظروف صعبة جدا في غزة بالوقت الحالي وهناك حالة من الفوضى في غزة بسبب تقطع الاتصالات."
وختمت أن أزمة غزة من أصعب الأزمات العالمية التي نتعامل معها.
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