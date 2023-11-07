برنامج الأغذية العالمي يحذر من تداعيات أزمة الوقود في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إن نقص الوقود في غزة هو المشكلة الكبيرة التي تواجهنا الآن.



وأضافت في تصريحات صحفية أن نقص المياه النظيفة والوقود في غزة يعرقل عمل المخابز.



وتابعت " كنا نتعامل مع 23 مخبزا في غزة والآن لا يوجد سوى مخبز واحد."



وأكدت "نعمل في ظروف صعبة جدا في غزة بالوقت الحالي وهناك حالة من الفوضى في غزة بسبب تقطع الاتصالات."



وختمت أن أزمة غزة من أصعب الأزمات العالمية التي نتعامل معها.

