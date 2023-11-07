غزة: أكثر من 13500 شهيد ومفقود جراء العدوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف في تصريحات إن أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات صحفية أن أكثر من 13 ألفا و500 بين شهيد ومفقود هم ضحايا العدوان حتى الآن.
ونوه أن الاحتلال لا يكترث في عدوانه بأي من بنود القانون الدولي ويمارس حرب تجويع وسياسة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع "الوضع في غزة يزداد صعوبة بالنسبة للأطفال ولا سيما الرضع والمولدات الرئيسية للمستشفيات توقفت ونعتمد على مولدات ثانوية."
وختم "لا نفهم كيف يقبل المجتمع الدولي بانهيار المنظومة الصحية بالقطاع والاحتلال يمنع الماء والكهرباء والوقود وكل إمدادات الحياة عن غزة."
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