غزة: أكثر من 13500 شهيد ومفقود جراء العدوان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف في تصريحات إن أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات ألقيت على قطاع غزة.



وأضاف في تصريحات صحفية أن أكثر من 13 ألفا و500 بين شهيد ومفقود هم ضحايا العدوان حتى الآن.



ونوه أن الاحتلال لا يكترث في عدوانه بأي من بنود القانون الدولي ويمارس حرب تجويع وسياسة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني.



وتابع "الوضع في غزة يزداد صعوبة بالنسبة للأطفال ولا سيما الرضع والمولدات الرئيسية للمستشفيات توقفت ونعتمد على مولدات ثانوية."



وختم "لا نفهم كيف يقبل المجتمع الدولي بانهيار المنظومة الصحية بالقطاع والاحتلال يمنع الماء والكهرباء والوقود وكل إمدادات الحياة عن غزة."

